Meestervoorspeller Daniel Sturridge minuut vóór halve finale: 'Doelpunt Leroy Sané en penalty Harry Kane'

Daniel Sturridge heeft voorspellende gaven. De oud-spits van Engeland, Chelsea, Liverpool en Manchester City deed vlak voor de halve finale tussen Bayern München en Real Madrid een erg nauwkeurige voorspelling.

De 34-jarige Sturridge zei één minuut voordat de wedstrijd begon dat Leroy Sané 'een groot probleem' zou worden voor Real Madrid. Hij voorspelde één doelpunt van de Duitse buitenspeler én een rake penalty van Harry Kane. De Engelse spitsen speelden nog samen in het nationale elftal.

Bayern München en Real Madrid zorgen voor spektakel: Vinicius Junior vervult hoofdrol Real Madrid heeft dinsdagavond op z'n 'Reals' een gelijkspel uit het vuur gesleept op bezoek bij Bayern München. Ondanks dat de thuisploeg voetballend beter was, eindigde het heenduel in de halve finale van de Champions League gelijk: 2-2. Volgende week woensdag staat de return in Madrid op het programma.

Real Madrid kwam 1-0 voor in München, maar daarna was het tijd om de voorspelling van Sturridge uit te laten komen. Bayern had geen kwartier nodig in de tweede helft om tweemaal te scoren, precies zoals de oud-spits het voorspeld had. Uiteindelijk zorgde Vinicius, die ook het openingsdoelpunt had gemaakt, nog wel voor de gelijkmaker.

Sane will be a big problem tonight. Goal for him and a pen for Kane — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) April 30, 2024

Later voegde hij daar ook nog aan toe, in een tweetje om 21:06 uur, dat hij dacht dat het 2-2 ging worden. Erg knap, maar Sturridge voorspelde óók dat Vinicius én Rodrygo gingen scoren. Vinicius eiste dus beide doelpunten op.