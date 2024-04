Toto Wolff ontkent met Max Verstappen te gaan praten in Miami: 'Mensen verzinnen meetings'

De geruchtenmolen van de Formule 1 draait nog altijd op volle toeren. Eén van de geruchten was dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in Miami om de tafel zou gaan met Max Verstappen. Wolff ontkent alles.

"Mensen verzinnen meetings", zegt Wolff tegen Reuters Television. "Ze verzinnen wat er met de coureurs gebeurt, maar deze dingen horen achter gesloten deuren te gebeuren en alles wat naar buiten is gebracht, klopte niet echt."

Wolff en Verstappen spraken al wel een aantal keer met elkaar. De Nederlandse Formule 1-coureur won de afgelopen drie seizoenen telkens de wereldtitel in een Red Bull-auto en ook dit jaar ligt hij weer op ramkoers voor het wereldkampioenschap.

Ruimte bij Mercedes én chaos bij Red Bull

Door het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes in 2025 ziet Wolff nu ruimte om met Verstappen te praten. Het helpt dat er gedoe is bij Red Bull, omdat teambaas Christian Horner een tijdlang onder vuur lag. Adrian Newey, de meesterontwerper van de winnende Red Bull-auto, lijkt te willen vertrekken bij het team.

Wolff geeft zelf ook aan dat Verstappen zeker een optie is voor Mercedes in 2025. Daar maakt de teambaas absoluut geen probleem van. Wel gaf de Duitser aan dat 'hij zelf ook niet voor Mercedes zou kiezen', kijkend naar het sportieve stuk.

Wolff was in het verleden niet altijd even aardig voor Verstappen, maar het valt de F1-coureur op dat dat is veranderd. Eerder zei de Nederlander: "De laatste tijd is Toto erg aardig en zegt hij allemaal vriendelijke dingen over mij."