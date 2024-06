Speelminuten voor alle veldspelers Oranje in oefenduels: 'Daar kan je wel een basiselftal uit opmaken'

Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK 2024 twee oefenduels. Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdag bekend dat alle veldspelers minuten zullen krijgen in die wedstrijden. En, zo verklapte hij: "Na deze twee oefenwedstrijden kun je er denk ik wel een basiselftal uit opmaken."

Wat er tot nu toe duidelijk is, is dat Bart Verbruggen de eerste doelman wordt. De keeper van Brighton & Hove Albion staat onder de lat bij de oefenwedstrijden tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni) én op het EK. Dat maakte de bondscoach woensdag op de persconferentie bekend.

Verder gaf hij dus aan dat alle veldspelers minuten maken in één of beide wedstrijden: "Dat is om speltechnische redenen, maar ook om fitheid en fysiek. We willen iedereen zoveel mogelijk superfit krijgen voor het EK."

Formatie: 4-3-3 of 3-5-2?

Verder gaf hij dus aan dat alle veldspelers minuten maken in één of beide wedstrijden: "Dat is om speltechnische redenen, maar ook om fitheid en fysiek. We willen iedereen zoveel mogelijk superfit krijgen voor het EK."

Frenkie de Jong zit nog altijd op schema in zijn herstel. Dat is het verhaal dat Ronald Koeman deelde op de persconferentie woensdagmiddag. Donderdag speelt Nederland een oefeninterland tegen Canada. Pas na deze wedstrijd zal Frenkie de Jong zich voegen bij de groepstraining.

En dan is altijd de grote vraag: wordt het 4-3-3 of 3-5-2? Koeman wilde zich daar nog niet over uitlaten. In de afgelopen anderhalf jaar koos hij voor beide opstellingen. "Dat gaan jullie zien. Na deze twee oefenwedstrijden kun je er denk ik wel een basiselftal uit opmaken."

Hoog druk zetten

Ook ging het over de tactiek van Koeman. Daarbij richtte hij de pijlen vooral op de aanvallers. Hij vindt dat zijn spitsen nog wel eens een 'slaapmomentje' hebben. Zo trainde de bondscoach veel met zijn spelers op het zetten van hoge druk.

"Dat is best goed gegaan, maar het kan nog altijd beter. We moeten er vanaf dat spelers voorin een 'slaapmomentje' hebben. Wil je ver komen in een toernooi, dan zal dat aspect perfect moeten zijn. In de oefenwedstrijd tegen Duitsland duurde het lang voordat onze aanvallers na een corner tegen weer in de organisatie stonden. Dat was dramatisch. Als we de bal niet hebben, moeten we de ruimtes klein maken. Daar hebben we veel op getraind."



Persoonlijke gesprekken met alle spelers

En ten slotte sprak Koeman ook nog persoonlijk met de spelers. Hij heeft nu ongeveer de helft gehad. "Ik vond het als speler prettig als ik duidelijkheid van de coach kreeg en waar ik mij in moest verbeteren. Ik heb de aanvallers nog niet gesproken. Verdedigers en middenvelders zijn soms wat meer 'teamplayers', die zich makkelijker schikken in hun rol. Van deze groep ken ik alle jongens goed. Er zijn zoveel voorbeelden van spelers die niet beginnen aan een toernooi, maar wel eindigen. Dat geef je zo ook mee."