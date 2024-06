Bartina Koeman, vrouw van bondscoach Ronald Koeman, openhartig over ziekte: 'De kanker is terug'

Bondscoach Ronald Koeman wordt in de jacht op de Europese titel gesteund door zijn vrouw Bartina (63). Zij hoopt dat haar man het goed doet op het EK in Duitsland. "Dat alles een keer meezit", zegt Bartina, die onlangs te horen kreeg dat er weer kanker is geconstateerd bij haar.

Dat vertelt Bartina Koeman in Barcelona, waar ze samen met haar man het grootste deel van het jaar verblijft, tegenover de Telegraaf. "Ik hoop heel oud te worden hier – ondanks het feit dat de borstkanker terug is. De artsen hebben me verzekerd dat dat met de huidige medicijnen ook kan", aldus Bartina Koeman, die in het artikel ook haar artsen bedankt en ze omschrijft als 'helden'.

Ronald Koeman koopt met gemaakte winst een miljoenenvilla in het Gooi Ronald Koeman heeft een nieuw stulpje gekocht in Laren, gelegen in het Gooi. Stupje, zeg maar gerust dikke villa. De bondscoach van het Nederlands elftal tikte 3,4 miljoen euro af voor zijn nieuwe huis en vestigde er een hypotheek van 3,26 miljoen op.

Borstkanker

Koeman kreeg in 2010 voor het eerst borstkanker, zes jaar geleden merkte ze dat er uitzaaiingen waren nadat ze last had van haar nek. Dit keer is het chronisch. "Ik wil daar open over zijn, omdat ik hoop dat ik andere vrouwen met eenzelfde soort kanker daarmee misschien kan helpen", zegt Koeman.

In 2023 zagen artsen weer activiteit bij Koeman, die daarvoor om de drie à vier weken in Nederland behandeld wordt in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. "Op dit moment ben ik stabiel", benadrukt ze. Haar arts heeft haar verzekerd dat er genoeg medicijnen zijn om oud mee te worden. "Dat geeft mij een fijn, positief gevoel. Ik maak me daar geen zorgen over. Als je reuma hebt, moet je ook je hele leven reumamedicijnen nemen."

'Positief'

Koeman staat positief in het leven, voelt zich goed en doet alleen nog dingen waar ze zin in heeft. "Ik pluk de dag en geniet ontzettend van het leven. Ik heb geleerd om te luisteren naar mijn lichaam. En niet om te gaan met mensen met verkeerde energie." Ook voor bondscoach Ronald Koeman is het moeilijk. "Maar ik ben een sterke vrouw. Ik kan dit aan", verzekert Bartina.

De bondscoach gaat niet mee naar de behandelingen. "Hij is bekend en het is niet zo prettig om daar te worden bekeken", stelt zijn vrouw, die daar helemaal geen moeite mee heeft. Haar dochter of één van haar zoons gaat mee. Zolang het kan geniet ze van haar leven in Barcelona. "Het is hier zo relaxed. Ik aard hier helemaal." Ook geniet ze van het lekkere eten. "Heerlijk toch!"