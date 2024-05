Nederlandse triatleten benutten laatste kans op olympisch ticket na geweldige comeback

De Nederlandse triatleten hebben gepiekt op het juiste moment. Ze grepen hun laatste kans op een olympisch ticket voor de gemengde aflossing met beide handen aan.

Na een geweldige comeback eindigde het team als tweede achter Noorwegen. Daarmee verdienden Mitch Kolkman, Barbara de Koning, Richard Murray en Rachel Klamer het laatste startbewijs voor de mixed team relay in Parijs.

Er zit echter nog wel een addertje onder het gras. Mitch Kolkman hoort namelijk nog niet bij de beste 140 van de wereldranglijst. Dat is wel een internationale vereiste voor deelname aan de Olympische Spelen. Zondag komt hij individueel in actie. De bondscoach laat weten dat 'het wel goed gaat komen'.

PIEKEN OP HET JUISTE MOMENT 😱👏



Triatlon in Parijs

De triatlon tijdens de Spelen van Parijs vindt plaats op 30 en 31 juli en op 5 augustus. Start en finish zijn bij Pont Alexandre III, een brug over de Seine in het centrum van Parijs. Daar staat ook de mixed relay weer op de planning. De triatlon staat sinds de Spelen van Sydney in 2000 op de agenda. De olympische afstand bestaat uit 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen.

Het is nog maar de vraag of het zwemonderdeel in de Seine wel door kan gaan, vanwege het vervuilde water in de rivier. Tony Estanguet is de directeur van het organisatiecomité en sluit niet uit dat het zwemgedeelte van de triatlon wellicht geschrapt moet worden.

In Frankrijk is er al 1,4 miljard euro uitgetrokken om de problemen te verhelpen. Bij te veel neerslag kan de riolering in Parijs het water niet aan. Dit wordt dan geloosd in de Seine. Hierdoor zit er veel van de e-coli-bacterie, die in menselijke ontlasting zit, in het water. Dit kan leiden tot darmklachten.