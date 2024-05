Marathonloopster Anne Luijten klaar voor Olympische Spelen na heftig jaar: 'Een gebeurtenis om nooit te vergeten'

Anne Luijten begint bijna aan haar eerste Olympische Spelen. De marathonloopster maakt een enorme ontwikkeling door en ging in aanloop naar 'Parijs' uitgebreid in gesprek met Sportnieuws.nl, onder meer over het verlies van haar vader die nog wel haar bruiloft met partner Nick meemaakte.

2024 staat in het teken van de Olympische Spelen, 2023 was een turbulent jaar voor Luijten. Ze maakte prachtige dingen mee zoals het winnen van een marathontitel en trouwde met haar partner Nick, maar moest ook afscheid nemen van haar vader Jos. Hij was rondom hardloopwedstrijden altijd een enorme steun voor Luijten en zijn verlies is een gemis voor Anne en de familie.

Anne Luijten en vader Jos in april 2023 tijdens de Rotterdam Marathon © ProShots

"Het is lastig nu hij er niet meer is", vertelt Luijten in gesprek met Sportnieuws.nl over de verdrietige periode. De ziekte van haar vader was ook een van de redenen om vorig jaar te trouwen. "Als familie was het heel speciaal om bij elkaar te zijn, een gebeurtenis om nooit te vergeten. Toen mijn vader ziek werd, was het wel duidelijk dat als we nog zouden trouwen, het nog wel daarvoor moest gebeuren. In korte tijd hebben we nog een hele mooie bruiloft georganiseerd."

Ook moeder hard aan het trainen

Zonder haar vader, maar met de support van de rest van de familie bereidt Luijten zich voor op de marathon in Parijs. In april stelde ze haar deelname aan de Olympische Spelen veilig. "Mijn moeder is ook aan het trainen, want ze komt op de fiets naar Parijs. Het is leuk om te zien dat niet alleen ik, maar ook zij aan het trainen is. We gaan er een mooi feestje van bouwen." De marathon tijdens de Olympische Spelen vindt voor de vrouwen plaats op 11 augustus, een dag eerder is het de beurt aan de mannen.

Dat Luijten ooit op het grootste sportevenement ter wereld zou verschijnen, had niemand verwacht. "Verbazingwekkend. Ik zat eigenlijk heel ver van de limiet af. Eigenlijk realiseerde ik me in 2023 pas dat ik die droom zou mogen hebben. Niemand, inclusief mezelf, had ooit voor mogelijk gehouden dat ik een olympisch ticket zou bemachtigen."

Werken bij de gemeente

Wat veel mensen niet weten, is dat Luijten naast haar topsportcarrière ook een 'gewone' baan heeft. Ze werkt bij de gemeente Arnhem als bestuursadviseur. "Hardlopen is geen vetpot", legt ze uit. "Ik heb een paar kleine sponsors en dan houdt het wel op. Ik vind het ook fijn om me maatschappelijk in te zetten. Dankzij het werk ben ik ook iets minder obsessief bezig met het hardlopen."

En mocht er iets misgaan, heeft ze altijd een alternatief. "Als ik morgen geblesseerd raak, heb ik altijd iets om op terug te vallen wat ik ook leuk vind."