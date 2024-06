Femke Bol opgepast: ijzersterke terugkeer concurrente Sydney McLaughlin-Levrone

Femke Bol is deze zomer een van de favorieten voor goud op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Parijs. Toch is er een concurrente op de weg terug. En wat voor eentje: Sydney McLaughlin-Levrone. De olympisch- en wereldkampioene liep 52,70 bij de Edwin Moses Classic in Atlanta.

McLaughlin-Levrone is tevens wereldrecordhoudster op de 400 meter horden met 50,68. Ter vergelijking: Bols snelste tijd is 51,45.

Geen Europa

"Het is een vooruitgang, weet je", zei de Amerikaanse over haar race. "Als ik de roest na twee jaar van me afschud, neem ik een 52,7. Er zijn dingen om aan te werken en ik heb niet veel hindernisoefeningen gedaan, dus er zijn dingen die verbeterd kunnen worden."

De Amerikaanse miste vorig jaar het WK door een knieblessure. In aanloop naar de Spelen is ze niet van plan zich veel in Europa te laten zien. "Ik hou van racen en ik hou van Europa, maar ik wil in een jaar als dit na een terugkeer van een blessure gewoon geen risico nemen", zei ze. "Reizen kan veel van het lichaam vergen, en hopelijk kan ik nog wat races halen, maar ik speel op safe totdat ik aan de trials voor de Spelen meedoe."

Op de Spelen van Tokio kwam McLaughlin-Levrone tot 51,46. Bol werd derde in 52,03.