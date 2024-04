Een triatlon zonder te zwemmen? Tijdens de Olympische Spelen is het een mogelijkheid

Deze zomer staan de Olympische Spelen in Parijs op het programma. Eind juli en begin augustus moet er tijdens onder meer de triatlon gezwommen worden in de Seine. Of dat door kan gaan is echter maar de vraag vanwege het vervuilde water in de rivier.

Tony Estanguet is de directeur van het organisatiecomité en sluit niet uit dat het zwemgedeelte van de triatlon wellicht geschrapt moet worden. "In het slechtste geval kunnen we bij de triatlon het zwemgedeelte laten vallen. Dit hebben we ook al vastgelegd in de reglementen van de internationale federatie", vertelt hij aan Eurosport.

In Frankrijk is er al 1,4 miljard euro uitgetrokken om de problemen te verhelpen. Bij te veel neerslag kan de riolering in Parijs het water niet aan. Dit wordt dan geloosd in de Seine. Hierdoor zit er veel van de e-coli-bacterie, die in menselijke ontlasting zit, in het water. Dit kan leiden tot darmklachten.

Door de vervuilde rivier heeft de organisatie een probleem: het openwaterzwemmen en de triatlon staan op losse schroeven. Estanguet stelt 'dat er wel geschoven kan worden met de dagen van de wedstrijden, maar anders zijn er andere maatregelen nodig'. Een van deze maatregelen, hoe raar dat ook klinkt, zou kunnen zijn dat er alleen hardgelopen en gefietst wordt tijdens de Olympische triatlon.

President Macron

Wie zich nog niet al te veel zorgen maakt, of dit in ieder geval niet uitspreekt, is de Franse president Emmanuel Macron. Tijdens de intaugratie van het olympisch dorp vroeg een journalist hem of hijzelf het water van de Seine in zou gaan. "Jazeker Ik ga er in. Maar ik ga u geen datum geven, want straks komt u nog kijken", zo lachte de president.