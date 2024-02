Olympische triatlon in gevaar wegens slechte waterkwaliteit Seine

Het is nog altijd de vraag of de waterkwaliteit van de Seine op tijd is verbetert bij aanvang van de Olympische triatlon in Parijs deze zomer. Voor de tweede keer blijkt uit onderzoek dat de waterkwaliteit onvoldoende is. Terwijl er geen alternatieve locatie is om op terug te vallen.

De organisatie streeft ernaar om de triatlon te laten starten in het hart van Parijs. Daarom is de Seine gekozen als startlocatie, waardoor er mooie beelden geschoten kunnen worden met de Eiffeltoren op de achtergrond. Toch is het alles behalve zeker dat de triatleten hier aankomende zomer van start kunnen gaan.

Vervuild water

Het grote probleem is dat de Seine totaal ongeschikt is om te zwemmen. Sinds de jaren '20 van de vorige eeuw is het voor de inwoners van Parijs verbonden om in de Seine te zwemmen vanwege de extreem slechte waterkwaliteit.

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontlasting die via de riolen de rivier in kan lopen bij regenval. Afgelopen zomer moesten enkele testevenementen worden geannuleerd vanwege het vervuilde water, en ook deze week bleek de kwaliteit onvoldoende na een proef van de Europese Unie voor veilig zwemwater.

E. coli-bacterie opnieuw boosdoener

Net als tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio was de grote boosdoener de E. coli-bacterie. Dit is een bacterie die vooral in het water terechtkomt via ontlasting. Voor atleten kan dit de nodige problemen opleveren. Zo kregen eerder tientallen triatleten last van diarree nadat zij met deze bacterie in contact waren gekomen.

Olympische triatlon Tokio 2021 ©Getty Images

De organisatie in Tokio vond uiteindelijk een passende oplossing. Door het plaatsen van speciale schermen onderwater werd de hoeveelheid E. coli-bacterie in het oppervlaktewater beperkt. Dus werd toestemming verleend om de triatlon van start te laten gaan.

Of de Franse organisatie dit jaar een soort gelijk plan heeft is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er geen alternatieve locatie is, en dus lijkt er een serieus probleem te zijn. De afgelopen jaren werden meerdere triatlons al aangepast naar een versie met extra loopafstanden in plaats van het zwemmen. Dit noemt men ook wel een duatlon. Mocht de triatlon niet in zijn geheel georganiseerd worden, zou dit voor de Olympische Spelen een enorme afgang zijn.