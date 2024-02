De voorspellingen van Erben Wennemars voor WK afstanden: op de eerste dag drie van de vier goed

Erben Wennemars ontpopte zich bij de EK afstanden tot meestervoorspeller, door bij elf van de veertien afstanden het resultaat goed te voorspellen. Sportnieuws.nl vroeg hem datzelfde te doen voor de WK afstanden. Hoe goed gaat hem dat af?

Zo moeilijk was het voorspellen van de EK afstanden niet, vond Wennemars destijds. "Er is minder concurrentie dan op de NK." Hoe anders is dat op de WK afstanden, waar toppers als Jordan Stolz en Miho Takagi zich gaan mengen om de gouden medailles.

De vorige keer kwam Wennemars dus tot elf van de veertien goede voorspellingen. Hoe is dat deze keer, op de WK?

