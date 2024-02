Patrick Roest met perfecte race wereldkampioen op de 5000 meter

Patrick Roest is wereldkampioen geworden op de 5000 meter. De Nederlandse schaatser reed een super vlakke rit en klopte zijn concurrent van dit seizoen, Davide Ghiotto, met een tijd van 6:07.28. Daarmee was hij 1.33 seconde sneller dan de Italiaan.

Roest moest wel nog even wachten op de laatste rit, want Hallgeir Engebraten en Bart Swings moesten nog wel even langzamer dan hem rijden. Dat gebeurde geheel volgens verwachting wel, waardoor Roest een dikke vijf minuten na zijn finish zich officieel wereldkampioen op de 5000 meter mocht noemen.

Ongeslagen op de 5000 meter

Roest is al een jaar ongeslagen op de 5000 meter, maar moest het klassement in de wereldbeker wel laten aan Ghiotto. Dat kwam omdat de Italiaan meer World Cups reed dan de Nederlander en daardoor meer punten pakte. Maar elke race dat ze tegen elkaar raceten, was Roest al sneller. Vaak schaatsten ze tegen elkaar, maar nu op de WK afstanden niet.

1. Patrick Roest 6:07.28 2. Davide Ghiotto 6:08.61 +1.33 3. Sander Eitrem 6:09.00 +1.72 4. Timothy Loubineaud 6:12.15 +4.87 5. Ted-Jan Bloemen 6:12.66 +5.38 (7). Chris Huizinga 6:15.04 +7.76 (15). Marcel Bosker 6:23.87 +16.59

Sterke rit Ghiotto, Bloemen valt tegen

Ghiotto reed een perfecte rit en hoefde ook eens niet rechtstreeks tegen Roest. Met zijn tijd van 6:08.61 legde hij de lat voor Roest neer, die na de Italiaan moest. Ted-Jan Bloemen hoopte op zijn thuisbaan te stunten, maar viel vooral tegen. Hij kon Ghiotto niet bijbenen en viel zelfs buiten het podium. Hij eindigde achter Roest, Ghiotto, Loubineaud en Eitrem op plek vijf.

Eitrem opent het bal

Sander Eitrem opende het bal der favorieten. De jonge Noor reed een strakke 5000 meter en versnelde zelfs in de laatste ronden. Hij was de eerste die onder de 6:10 kwam en zette de toon voor de topfavorieten die na hem kwamen. Want na Eitrem was het de beurt aan Ghiotto, Bloemen en Roest.

Chris Huizinga en Marcel Bosker

Voor de dweil was de rit van Chris Huizinga en de Fransman Timothy Loubineaud het hoogtepunt. De Nederlander leek lange tijd de sterkste, maar ineens kwam de Fransman opzetten en klopte Huizinga op waarde: 6:12 om 6:15. Na afloop van de rit zei Huizinga ook dat hij teveel gegeven had in de beginfase van de 5000 meter. Hij wilde graag als koploper de dweil overleven, maar moest dat laten aan Loubineaud. Maar qua tijden was het niet indrukwekkend. De andere Nederlander voor de dweil, Marcel Bosker, reed teleurstellend 6:23.87 en eindigde daarmee in de onderste helft.