Erben Wennemars, het schaatsorakel of had hij mazzel bij de EK?

Irene Schouten is de specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar heeft in haar carrière ook de nodige tegenslag gehad. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.