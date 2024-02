IJzersterke Nederlandse vrouwen pakken goud op de ploegenachtervolging

Met een Nederlands record is de Nederlandse ploegenachtervolging bij de vrouwen wereldkampioen geworden in Calgary. Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Joy Beune reden in de eerste rit en zetten meteen de toon.

Nederland hield echt huis. Het oogde als een geoliede machine en pas toen de concurrentie in actie kwam, zagen we pas hoe goed die tijd eigenlijk was. Schouten, Groenewoud en Beune bleven kort op elkaar rijden en hielden het tempo hoog. Maar door haperingen in afgelopen seizoen op de ploegenachtervolging, was Nederland wel veroordeeld tot de eerste rit en was het dus maar de vraag wat de concurrentie zou doen.

Lang wachten

Dat maakte de wel dat het Nederlandse drietal lang moest wachten op het verlossende antwoord of hun tijd van 2:51.20 genoeg was voor goud. Het was ook nog eens een fractie boven het wereldrecord. Maar het was wachten op wat Japan, Canada en de Verenigde Staten zouden rijden.

Canada valt tegen

Thuisland Canada, met Ivanie Blondin, Valerie Maltais en Isabella Weidemann, viel erg tegen. Ze wonnen wel van Amerika in hun rechtstreekse duel, maar kwamen niet in de buurt van de tijd van Nederland. Dus waren de Nederlandse vrouwen alleen nog afhankelijk van de laatste rit, tussen Japan en Polen.

Maar ook Japan beet zich op de tijd van Nederland stuk, waardoor de wereldtitel dik naar Nederland ging. Goud dus!