Jordan Stolz voltooit weer WK-triple met goud op koningsafstand, Nuis grijpt zilver

Jordan Stolz blijft de ongeslagen koning van de WK schaatsen. De altijd nog pas 19-jarige Amerikaanse sprintheld verloor nog nooit een afstand op de WK en dus was ook het koningsnummer prooi in Calgary. Kjeld Nuis was blij met het zilver.

Stolz was veel sneller dan Nuis: 1.41,44 om 1.42,66. De Noor Peder Kongshaug pakte brons in dezelfde tijd als Nuis (1.42,66). Kongshaug bleek vijfduizendsten van een seconde langzamer dan de Nederlander.

"Ik ben ontzettend blij hiermee", benadrukt Nuis bij de NOS. "Hier had ik vooraf zeker voor getekend. Het ritme was niet echt lekker, ik had wel wat agressiever willen rijden. Ik had de topsnelheid niet. Dat dynamisch schaatsen doet Jordan fenomenaal."

Nuis vindt Stolz zo'n "fenomeen" dat hij dit als goud ziet. "Dit zilver is een klein beetje goud. Dit was het beste wat ik kon en daarmee ben ik de best of the rest en daar ben ik nu ontzettend blij mee."

Uitslagen 1500 meter mannen WK schaatsen

1. Jordan Stolz (Verenigde Staten) 1.41,44 2. Kjeld Nuis 1.42,66 +1,22 3. Peder Kongshaug (Noorwegen) 1.42,66 +1,225 4. Zhongyan Ning (China) 1.42,77 +1,33 6. Wesly Dijs 1.44,02 +2,58 13. Patrick Roest 1.44,59 +3,15

Stolz wint alles waar hij start

Stolz won vorig jaar drie wereldtitels; op de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. Op dit WK deed hij het gewoon weer door op alle afstanden waar hij aan meedoet te winnen. Dat belooft wat als hij straks ook gaat allrounden.