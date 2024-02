Patrick Roest valt net buiten het podium op 10 kilometer bij WK afstanden, Davide Ghiotto opnieuw wereldkampioen

Patrick Roest en Jorrit Bergsma hebben geen medaille veroverd op de 10.000 meter bij de WK afstanden. Beide Nederlanders eindigden buiten het podium, de Italiaan Davide Ghiotto werd opnieuw wereldkampioen: 12:38,81. Roest werd vierde, Bergsma vijfde.

Ghiotto reed in de laatste rit tegen de Belg Bart Swings, maar moest het vooral zelf doen. En dat deed de Italiaan. In een nationaal record werd hij net als vorig jaar in Thialf wereldkampioen. Achter hem eindigden de thuisfavorieten Ted-Jan Bloemen (halve Nederlander) en Graeme Fish.

Nederlands buiten het podium

Bloemen kwam in actie tegen Jorrit Bergsma en kreeg hulp van zijn halve landgenoot. Bloemen ging voortvarend van start, maar viel tegen het einde stil. Toen Bergsma wat sneller ging, vond de Canadees zijn tweede adem en perste hij er nog twee 29'ers uit.

Roest, die al wereldkampioen werd op de 5 kilometer in Calgary, kwam te kort voor het podium. De Nederlander bouwde zijn race mooi op, maar bleek uiteindelijk niet over genoeg energie te beschikken. Toch zal hij snel op moeten laden, want hij rijdt later nog de 1500 meter, het koningsnummer.

Uitslag 10.000 meter mannen WK afstanden