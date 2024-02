Jordan Stolz torent ook op 1000 meter boven iedereen uit, Kjeld Nuis blij met brons

Het was niet de vraag wie de 1000 meter bij de mannen op de WK afstanden zou winnen, maar in welke tijd Jordan Stolz het goud zou pakken. De nog altijd pas 19-jarige Amerikaan voldeed aan de verwachtingen en reed in 1:06.05 naar een baanrecord.

Kjeld Nuis pakte brons en zette zo de sterke reeks van Nederlandse mannen op de 1000 meter voort. Sinds 2014 stond er altijd een Nederlander op het podium. Nu is dat Nuis, die weer van Tim Prins won op tijd. Prins had in de laatste rit geloot tegen Stolz en reed goed mee, maar moest in de tweede helft van de rit afhaken en eindigde op plek vijf.

Kjeld Nuis is opgelucht na kwakkelseizoen: 'Zou heel goed kunnen dat ik nu de 1500 meter win' Kjeld Nuis stond opgelucht en met een voorzichtig lachje bij de NOS om zijn 1000 meter op de WK afstanden te analyseren. Hij pakte daar brons en zei dat hij sinds 2010 nog nooit zo blij was geweest met een bronzen medaille.

Blije Kjeld Nuis

Kjeld Nuis was erg blij met zijn rit. Hij reed 1:06.80 en pakte tijdelijk de eerste plek. Maar Zhongyan Ning dook er meteen met 0,27 seconde onderdoor en zette écht de toon. De Chinees reed een nationaal record: 1:06.53. Ning pakte het zilver, achter Stolz.

1. Jordan Stolz 1:06.05 2. Zhongyan Ning 1:06.53 +0.48 3. Kjeld Nuis 1:06.80 +0.75 4. Laurent Dubreuil 1:07.04 +0.99 5. Tim Prins 1:07.16 +1.11 (16.) Jenning de Boo 1:07.89 +1.84

Nu al beter dan Nuis en Roest

Stolz is met vijf keer goud op de WK afstanden nu al Nuis en ook Patrick Roest voorbij op de alltime-ranking. Hij won deze WK al de 500 meter en is ook nog eens de favoriet op de 1500 meter die zondag verreden wordt. Hij is de komende jaren de te kloppen man, ook over twee jaar op de Olympische Winterspelen in Milaan.