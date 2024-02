Geen medaille voor Nederlandse mannen op ploegenachtervolging: 'Toch wel een bittere pil'

De Nederlandse mannen kwamen er vrijdagavond niet aan te pas op de ploegenachtervolging. Dat was ook niet verwacht, maar toch reden Beau Snelling, Marcel Bosker en Chris Huizinga een verdienstelijke rit.

Nederland werd duidelijk best of the rest, met een vijfde plek. De vier topfavorieten eindigden zoals verwacht boven de ploeg van bondscoach Rintje Ritsma. Italië, met Davide Ghiotto in de gelederen, werd wereldkampioen. Noorwegen pakte het zilver, voor thuisland Canada. De Verenigde Staten stelde teleur met een vierde plaats, op afstand van de top drie.

'Toch wel een bittere pil'

"We hebben gedaan wat we konden", zei Snelling na afloop bij de NOS. "Maar het is toch een bittere pil. Twee keer wereldkampioen geworden, dan voelt dit toch als een teleurstelling." Huizinga kwam in de ploeg voor Bart Hoolwerf. "Mijn tactiek was om de boel op gang te trekken om te zorgen dat Marcel en Beau het af konden maken."

'Buitenland traint er veel meer op'

Bosker ziet een lastig nadeel voor Nederland in de komende jaren. "In het buitenland kunnen ze heel veel trainen op deze afstand en je ziet bij de Italianen dat dit teamonderdeel bijna belangrijker is dan de individuele afstanden. Bij ons gaat dat een stuk lastiger, omdat we allemaal bij andere commerciële teams zitten. We gaan volgend jaar zien wat we nog kunnen verbeteren."