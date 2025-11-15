De eerste dag van de World Cup in Salt Lake City heeft veel mooie momenten opgeleverd. Zo toverde Jutta Leerdam een verrassing uit de hoge hoed, imponeerde Joy Beune en zorgde een Franse schaatser voor een waanzinnig wereldrecord. Ook was er natuurlijk de nodige teleurstelling, zoals de diskwalificatie van Kjeld Nuis. Dit heb je vannacht gemist. Lees hier alle verhalen terug.

Jutta Leerdam zorgt voor verrassing

Jutta Leerdam verbaasde vriend en vijand op de 1000 meter. De 26-jarige schaatsster versloeg in een rechtstreeks duel favoriete Femke Kok en greep zo zelfs de macht op deze langste sprintafstand. En dat had ze zelf ook niet verwacht. "Ik had hier niet gepland om te winnen. Dat is wel extra mooi", zei Leerdam tegenover de NOS.

Lees hieronder alle verhalen over Jutta Leerdam, die vlak voor de eerste World Cup in Salt Lake City een gewaagde keuze maakte door van 'messen' te wisselen.

Wereldrecord op de 5000 meter (mannen)

Op de 5000 meter zorgde een 29-jarige Fransman voor een grote sensatie. Timothy Loubineaud doorbrak zelfs bijna de magische grens van zes minuten. Hij bleef er slechts 0,23 seconde van verwijderd. Loubineaud schreeuwde het uit toen hij over de finish kwam en een tijd van 6:00,23 op de klokken zag staan. Daarmee reed hij het wereldrecord (6.01,56 in 2021) van de Zweed Nils van der Poel uit de boeken.

Lees hieronder de verhalen over de wereldprestatie van Loubineaud, met ook de reactie van de Fransman zelf en de verbazing bij ex-topschaatser Erben Wennemars.

Joy Beune stoot Irene Schouten van de troon

Ook Joy Beune stal in de Utah Olympic Oval de show. De 26-jarige schaatsster van Team IKO-X2O verpulverde haar persoonlijke record op de 3000 meter. Beune won in een tijd van 3:53,69 dan ook met overmacht de drie kilometer. Ze bereikte met de razendsnelle tijd ook nog een andere mijlpaal. Qua persoonlijke records (500, 1000, 1500 en 3000 meter) is zij nu de beste Nederlandse schaatsster aller tijden. De gestopte Irene Schouten is die status nu kwijtgeraakt.

Lees hieronder alle verhalen over Joy Beune en de 3000 meter bij de vrouwen.

Diskwalificatie voor Kjeld Nuis

Het was niet de dag van Kjeld Nuis. De ervaren schaatser van Team Reggeborgh werd op de 1000 meter gediskwalificeerd. Jenning de Boo was met een derde plek de beste Nederlander. Het Amerikaanse schaatsfenomeen Jordan Stolz eiste de overwinning voor zich op.

Alle uitslagen World Cup in Salt Lake City

Bekijk hieronder de uitslagen van de 3000 meter bij de vrouwen, de vijf kilometer bij de mannen en de 1000 meter bij de mannen en vrouwen.

