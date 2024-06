Irene Schouten zelfs in supermarkt lastiggevallen door wildvreemden: 'Waar bemoei je je mee?'

Nadat Irene Schouten tijdens het vorige schaatsseizoen bekend maakte te stoppen, begonnen de speculaties al snel. Want waarom zou de 31-jarige meervoudig olympisch kampioen deze beslissing hebben genomen?

Bij veel mensen leefde direct het idee dat Schouten dan wel zwanger zou moeten zijn. Al die speculaties deden wel wat met haar, zo vertelt ze in een interview met JFK. "Daar vond en vind ik wel iets van", aldus Schouten. "Als ik in de supermarkt liep, kreeg ik soms van een wildvreemde de vraag welke kleur de kinderkamer zou worden. Waar bemoei je je mee?"

"Natuurlijk, ik ben 31, vrouw en gesetteld, dus qua levensfase klopt het", erkent Schouten. "Maar als een mannelijke topsporter op zijn 31e zou stoppen, denk ik niet dat het snel over een kinderwens zou gaan. Uiteindelijk hebben mijn partner en ik een kinderwens, maar dat is niet de reden dat ik ben gestopt."

'Het ging best snel'

Eind mei maakte Schouten bekend samen met haar man Dirkjan een eerste kindje te verwachten. "Het ging eigenlijk best wel snel en dat hadden we niet helemaal verwacht. Bij sommige topsporters, maar ook bij niet-topsporters, zie je dat het wat langer kan duren. En dat hadden wij ook in ons hoofd. Maar het is ons nu al gegeven, dus dat is heel mooi."

Misselijk

De eerste maanden van de zwangerschap zijn zeer pittig voor Schouten, die afgelopen week zelfs even in het ziekenhuis lag. Ze bleek te kampen met hyperemesis gravidarum (HG). Dat is een extreme vorm van zwangerschapsmisselijkheid, waardoor je vaak enorm misselijk bent en moet overgeven. Twee dagen later liet ze weten dat de medicatie wat verlichting bood.

Wat voor moeder Schouten gaat worden, dat weet ze nog niet. "Je weet sowieso niet hoe het gaat zijn", beseft ze. "Kom ik goed uit de bevalling? Is het kindje gezond? Ik had nu ook wel verwacht dat ik nog lekker mijn ding kon doen, maar ik ben het eerste trimester best ziek geweest. Misselijk, veel overgeven, dus ja, je weet niet hoe het loopt. Ik hoop vooral dat alles goed is en gezond. Met het kindje, maar ook met mijzelf. Dat is het belangrijkste."