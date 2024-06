Irene Schouten behandeld in ziekenhuis: 'Nu duimen dat het helemaal weg gaat'

Irene Schouten zit in een vervelende fase van haar zwangerschap. De oud-topschaatsster is heel erg misselijk en moest daar zelfs voor naar het ziekenhuis.

Na een behandeling van een paar dagen, heeft ze nu medicatie gekregen. Dat laat ze weten via een update op haar Instagram. Ze wilde ook al haar fans en mensen die zich betrokken voelen bij haar situatie bedanken voor alle lieve berichtjes.

Zwangere Irene Schouten ligt in het ziekenhuis: 'Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld' Irene Schouten ligt in het ziekenhuis. De voormalig topschaatsster is in verwachting van haar eerste kindje, maar kampt met extreme zwangerschapsmisselijkheid. Ze is daarvoor opgenomen in het ziekenhuis, zo laat ze weten via Instagram.

'Blij dat er iets helpt'

Er zit in ieder geval wat schot in de zaak, zo geeft ze aan in haar Instagram-update. "Ik krijg allemaal lieve berichten met de vraag hoe het gaat. Het gaat redelijk!", schrijft Schouten. "Ik denk dat de medicatie z'n werk doet en ik ben niet meer 24/7 misselijk. Nu duimen dat het helemaal weg gaat, maar ik ben al erg blij dat er iets helpt."

Irene Schouten kwam met een update over haar zwangerschap. ©Instagram Irene Schouten

Persoonlijke veranderingen

Het is, los van de zwangerschap, sowieso al een periode vol gebeurtenissen in het leven van Schouten. Na het afgelopen schaatsseizoen kondigde ze uit het niets aan per direct te stoppen met topsport. Daarna wachtte een verbouwing van het huis met haar man Dirkjan Mak, waarna dus het heuglijke nieuws volgde dat ze zwanger is. Dat was een langgekoesterde wens van haar.

Irene Schouten bouwt volop door aan nieuw huis: 'Lekker aan de klus' Irene Schouten zit niet stil sinds ze haar afscheid als schaatsster aankondigde. In het nieuwe huis dat ze bouwt samen met haar man Dirkjan moet nog flink geklust worden. De eindfase van de verbouwing is nu begonnen.

Olympische Zomerspelen

Maar niet alleen persoonlijk veranderde veel, ook professioneel openden er deuren naar nieuwe kansen voor Schouten. Zo beleeft ze komende zomer haar debuut op de Olympische Zomerspelen in Parijs. Niet als sporter, maar als verslaggever. Zij gaat de verhalen maken rond de atleten maken voor de dagelijkse sporttalkshow van Humberto Tan op RTL. Daarnaast meldde Schouten dat er ook een biografie van haar geschreven wordt.

'Onwijs trotse' Irene Schouten komt weer met nieuws: 'Mega spannend en kwetsbaar' Er komt een boek over het leven van Irene Schouten. Dat maakt de oud-schaatsster zelf bekend via Instagram. De meervoudig winnares van olympisch goud is 'onwijs trots' op het boek.

Luxe vakantie

Ze vond tussen al het gedoe en geregel ook nog tijd om op een girls trip weg te gaan. Ze showde luxe die ze nog niet veel meemaakte in haar topsportcarrière. Na de korte zonvakantie was het tijd om weer aan de zwangerschap te denken. Die verloopt dus niet helemaal vlekkeloos, want ze heeft dus last van extreme zwangerschapsmisselijkheid.