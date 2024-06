Antoinette Rijpma-De Jong spreekt teleurstelling uit en topschaatsster krijgt veel bijval

Het wil nog niet echt lukken met de lente en dat is ook Antoinette Rijpma-De Jong opgevallen. De topschaatsster van Team Reggeborgh had zich heel wat anders voorgesteld bij het voorjaar.

Rijpma-De Jong is uiteraard in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen en zit de laatste weken veel op de fiets. En met succes, want vorige maand won ze in Denemarken de eerste gravelkoers waar ze aan meedeed. Afgelopen weekend werd ze in Nederland vijfde in de 122 kilometer lange Luba Ladies Classic.

Eerder dit jaar, na afloop van het seizoen waarin ze onder meer brons pakte op het WK allround en Europees kampioen werd op de teamsprint, zocht Rijpma-De Jong met haar man Coen de zon op. Op onder meer Curaçao werd heerlijk vakantie gevierd.

Terug in Nederland had ze toch iets meer verwacht van het weer, zo laat ze via Instagram aan haar volgers weten. 'De verwachtingen van juni tegenover de realiteit', schrijft ze bij twee foto's. Op de eerste staat ze in de zon in het water, op de tweede dik ingepakt in de sneeuw.

In de reacties krijgt ze veel complimenten op met name de eerste foto én bijval van volgers die ook op iets meer zon en hogere temperaturen hadden gerekend.