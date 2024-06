Zwangere Irene Schouten ligt in het ziekenhuis: 'Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld'

Irene Schouten ligt in het ziekenhuis. De voormalig topschaatsster is in verwachting van haar eerste kindje, maar kampt met extreme zwangerschapsmisselijkheid. Ze is daarvoor opgenomen in het ziekenhuis, zo laat ze weten via Instagram.

"Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld", schrijft Schouten. "Heel blij met een gezond kindje in de buik, maar zelf veel last van hyperemesis gravidarum (HG)." Dat is een extreme vorm van zwangerschapsmisselijkheid, waardoor je vaak enorm misselijk bent en moet overgeven. Voor de zekerheid is ze opgenomen in het ziekenhuis. "Vandaag voor de tweede dag op rij in het ziekenhuis waar er goed voor mij wordt gezorgd."

De voormalig schaatsster krijgt veel steunbetuigingen van oud-collega's. Zo schrijft Kjeld Nuis 'Komt goed' en wenst ook Merel Conijn haar sterkte, net als Daan Breeuwsma.

Zwangerschap een droom

Schouten, die tijdens het afgelopen seizoen vriend en vijand verraste door bekend te maken te stoppen met schaatsen op het hoogste niveau, is getrouwd met Dirkjan Mak. De afgelopen jaren liet de inmiddels 31-jarige Noord-Hollandse meermaals weten dolgraag moeder te willen worden en die droom gaat nu uitkomen. In mei maakte ze bekend voor het eerst moeder te worden.

De afgelopen weken deelde Schouten via haar sociale media al vaker updates over de zwangerschap. Zo plaatste ze een foto van een glas cola, met bij de tekst een afbeelding van een man met een vuilnisemmer in zijn armen, klaar om over te gaan geven. En zo leek Schouten toen al last te hebben van zwangerschapsmisselijkheid.

Nieuw boek en TV-klus

Komende zomer is Schouten veel op televisie te zien. Ze schuift bijna de hele Olympische Spelen in Parijs aan bij de sporttalkshow van Humberto Tan op RTL. Een nieuwe uitdaging voor de ex-topsporter, die vlak voor het babynieuws nog met ander nieuws kwam. Later dit jaar verschijnt er een biografie over het leven van de drievoudig winnares van olympisch goud.