Gouden olympiër Marcel Hirscher maakt comeback als Nederlandse skiër: 'Ik wil weer aan wedstrijden meedoen'

Nederland heeft er in aanloop naar de Olympische Winterspelen in 2026 een ervaringsdeskundige bij op het gebied van goud winnen. Skilegende Marcel Hirscher is bezig met een terugkeer onder de Nederlandse vlag.

De 35-jarige Hirscher skiede in zijn eerdere carrière het nodige eremateriaal binnen. Zo won hij twee keer olympisch goud, op de combinatie en reuzenslalom in Pyeongchang in 2018. In Sochi in 2014 eindigde hij als tweede op de slalom. De Oostenrijkse-Nederlander pakte ook zeven wereldtitels en was 67 (!) keer de beste in een wereldbekerwedstrijden. Dat leverde hem acht keer de algemene wereldbeker op.

"Vijf jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, inmiddels ben ik 35 jaar oud. Mijn comeback moet dus ook in dat licht worden gezien: ik wil vooral graag de mogelijkheid hebben om weer aan wedstrijden mee te doen, gewoon omdat ik het leuk vind. Ik heb een uitstekende verstandhouding met de ÖSV (Oostenrijkse skibond, red.) en ben ze dankbaar voor alles wat we hebben bereikt. Dit nieuwe project is het beste te realiseren als Nederlander", aldus Hirscher.

Reactie Nederlandse Ski Vereniging

"Het is leuk nieuws. Wij zien hier een aantal heel grote kansen, ook voor skiënd Nederland", aldus Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging. "Wij zijn verguld met de keuze van Marcel en hopen dat dit van grote waarde zal zijn voor niet alleen het skiën, maar alle sneeuwsporten die onder de NSkiV vallen."

De Vegt ziet het als een geweldige match. "Marcel is iemand die altijd zijn eigen team om zich heen heeft gecreëerd en volledig zijn eigen plan getrokken heeft. Zo denken wij ook: in maatwerktrajecten die de optimale situatie voor onze TeamNLsnow atleten garanderen. We gaan dus niet alleen profiteren van zijn sportieve bijdrage, maar ook van de schat aan kennis en ervaring die hij met ons gaat delen."

Marcel Hirscher bij de wereldbeker in Zagreb in 2019. © Getty Images

Nederlandse moeder

Dat Hirscher voor Nederland uit kan komen, komt door zijn Nederlandse moeder Sylvia. Tijdens een wintersportvakantie lang geleden raakte ze verliefd op een Oostenrijkse skileraar Ferdinand Hirscher. Samen begonnen ze een skischool in het plaatsje Annaberg. Op de Winterspelen van 2018 sprak Hirscher een klein woordje Nederlands na zijn gouden medaille op de combinatie.

Hirscher timmert ook als ondernemer aan de weg, hij heeft zijn eigen merk Van Deer. De Oostenrijker ontwikkelde dat samen met sportdrankgigant Red Bull, dat Hirscher ook zou bijstaan bij zijn terugkeer.