Huldiging landskampioen PSV: dit is het programma op maandag 6 mei (je kunt uitslapen)

Nu PSV officieel kampioen van Nederland is geworden, kan de blik op de officiële huldiging. De fans smachten na zes jaar zonder titel naar het moment dat de schaal in de binnenstad Eindhoven getoond gaat worden. Dit is het programma van de huldiging.

Op maandag 6 mei is het tijd voor de platte kar. De selectie van PSV én de fans kunnen in ieder geval uitslapen na het voorgerecht op zondag. Want al voor PSV - Sparta stond de binnenstad van Eindhoven al bomvol fans, die volop feest aan het vieren waren. Met hen is rekening gehouden, want het programma van de huldiging op maandag begint pas halverwege de middag. Check het programma hieronder.

Uitzinnige vreugde in Eindhoven: PSV knokt zich op zenuwslopende middag naar 25ste landstitel PSV heeft het geflikt: het 25e kampioenschap in de historie van de club is binnen. Makkelijk ging het allemaal niet tegen Sparta, maar daar zal niemand wakker van liggen. Het feest in Eindhoven is losgebarsten na de 4-2-overwinning op Sparta. Het succesteam van Peter Bosz heeft hem de eerste grote titel in zijn carrière bezorgd, PSV heeft nu nog maar één record om op te jagen: de beste kampioen van Nederland worden.

Programma huldiging PSV

15:00 uur: Philips Stadion open

15:45 uur: spelers en staf PSV worden gehuldigd in het stadion

16:30 uur: einde programma in het stadion

17:00 uur: vertrek Platte Kar

De huldigingsactiviteiten in het Philips Stadion en de binnenstad zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Er is geen registratie of ticket nodig.

Fanpleinen

Vanaf 15:00 uur gaan ook de drie fanpleinen in de stad open. Fans kunnen feestvieren op het Stadhuisplein, het 18 Septemberplein en op de Markt. De huldiging van de spelers is alleen op het Stadhuisplein. Daar worden ze rond 19:00 uur verwacht, na een tocht op de Platte Kar door het centrum van Eindhoven. Om 20:00 uur is het officiële feest afgelopen en komt er een einde aan ruim 24 uur feest in de stad.

Lachen, gieren brullen op de persconferentie van Peter Bosz: hele selectie trakteert trainer op bierdouche Het is ondertussen een zeer bekend beeld bij een persconferentie: de trainer die een ontzettende bierdouche krijgt na een kampioenschap. Ook Peter Bosz - die de wedstrijd serieus aan het analyseren was - kreeg zondag een gigantische bierdouche over zich heen. Guus Til en Jerdy Schouten, die naast hun trainer zaten, konden hun lol niet op. "Ik voel alleen maar blijdschap", proestten ze het cliché lachend uit.

Route Platte Kar

Hieronder zie je de route die de kampioenskar aflegt in het centrum van Eindhoven. De kar vertrekt rond 17:00 uur vanaf het stadion en legt dan de volgende route af naar het Stadhuisplein.

Frederiklaan

Willemstraat

Vonderweg

Mathildelaan

18 Septemberplein

Vestdijk

Hertogstraat

P. Czn. Hooftlaan

Wal

Stadhuisplein

Live

De huldiging van PSV is live te volgen via ESPN. Vanaf 16:30 uur is de sportzender live met de beelden vanuit Eindhoven. Via de livestream van PSV zelf kan de huldiging ook live gevolgd worden.