Zelfs Valentijn Driessen lovend over kampioen PSV: 'Die meesterzet mag niet onvermeld blijven'

PSV greep zondag de 25e landstitel na de thuiszege op Sparta. De Eindhovenaren domineerden het hele seizoen en krijgen dan ook veel complimenten. Zelfs Valentijn Driessen van De Telegraaf is vol lof over de ploeg van Peter Bosz. Toch is er ook kritiek.

Waar normaal gesproken Driessen nog eens verweten wordt wel erg negatief te zijn, is hij juist erg positief over PSV en Bosz. In zijn column voor De Telegraaf wijst hij de belangrijkste spelers van dit jaar aan: "Aan de hand van Joey Veerman, Luuk de Jong, Jerdy Schouten en Olivier Boscagli speelde PSV verzorgd, offensief, dominant voetbal aan de bal."

Middenvelder Schouten werd door zijn coach regelmatig als verdediger gebruikt en die beslissing is goed gevallen bij de columnist: "Bosz' tactisch gedurfde meesterzet mag niet onvermeld blijven. Het zorgt voor een extra glanslaagje op zijn eerste hoofdprijs op het hoogste niveau." Toch wil Driessen ook de complimenten geven aan een oud-trainer van PSV: "Bosz verdient bijna alle credits, maar het restant behoort toe aan Ruud van Nistelrooij. In de basis stonden zondag negen speles van hem."

Ajax als slecht voorbeeld

Hoewel PSV dit jaar afgetekend kampioen werd, wil dat niet zeggen dat de club de komende jaren achterover kan gaan leunen. Driessen ziet dat PSV 'de rol heeft overgenomen van het geïmplodeerde Ajax', maar ziet ook dat de situatie snel kan veranderen: "Het Ajax van de laatste twee seizoenen moet het spookbeeld zijn van hoe snel het kan verkeren."

Borst fileert de Eredivisie

Borst is kritisch over PSV, maar heeft sowieso niet genoten van dit Eredivisie-seizoen. Hij heeft het in zijn column voor het AD over een 'zaaddodende tweestrijd' in de Eredivisie gezien de grote verschillen op de ranglijst. Niet alleen tussen kampioen PSV en nummer twee Feyenoord, maar helemaal met de rest van de competitie.

PSV pakte zondag de titel, maar de columnist vindt dat de Eindhovenaren nog veel meer uit dit seizoen hadden kunnen halen: "De beste, behalve in de Champions League. Op dat niveau verzuimde het elftal van Peter Bosz te oogsten." PSV werd in de achtste finales uitgeschakeld door Borussia Dortmund dat deze week zelfs de finale hoopt te halen. Volgens Borst is dat 'bijna een smet op het seizoen'.