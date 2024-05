Gemiste kans voor Jutta Leerdam: Jake Paul heeft onderonsje met Charles Leclerc bij GP Miami

Jutta Leerdam keerde afgelopen week terug in Nederland om zich te gaan voorbereiden op het schaatsseizoen, maar moest wel de Grand Prix van Miami missen. Haar vriend Jake Paul was wel aanwezig en ontmoette ook nog eens Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Leerdam was wekenlang aan de zijde van haar vriend te volgen via haar sociale media. Ze brachten het grootste deel van de tijd door op Puerto Rico, maar af en toe volgde er een uitje. Maar aangezien de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen in deze periode beginnen, keerde de nog altijd contractloze Leerdam terug naar Nederland en daar stapte ze op de fiets voor een ritje met haar vader.

Ploegloze Jutta Leerdam geheel in het zwart terug op bekend terrein, maar ze hoeft niet alléén te trainen Jutta Leerdam is na een welverdiende vakantie aan de andere kant van de wereld terug in Nederland. De Westlandse schaatsdiva zit sinds haar vertrek bij Jumbo zonder ploeg, maar hoefde zondag niet alleen te trainen.

Jake Paul

Haar vriend Jake Paul dompelde zich ondertussen onder in de glitter & glamour van de Formule 1-wereld. De bokser, die zich voorbereidt op zijn gevecht met Mike Tyson, mocht voor de race zelfs Charles Leclerc ontmoeten, die als derde eindigde achter Lando Norris en Max Verstappen. Een gemiste kans dus voor Leerdam.

Leclerc confronteerde hem daar meteen met iets dat hem was opgevallen in een video Paul: "Ik zag in een van je video's dat er een helm van mij in de achtergrond te zien was!" Dat had de coureur goed gezien volgens de Amerikaan: "Ja, ik heb een van je gesigneerde helmen gekregen." De twee spraken af om elkaar na de race nog even op te zoeken.

Glitter & glamour

Zoals gebruikelijk bij de races in de Verenigde Staten draait het voor de uitgenodigde beroemdheden er vooral om gezien te worden. Zo werden onder meer sporticonen als Zinedine Zidane en Tom Brady gespot. Net als voormalig president Donald Trump, die in het najaar opnieuw verkozen hoopt te worden.

George Russell laat zanger Ed Sheeran doodsangsten uitstaan na ritje op circuit Tijdens de race in Miami zijn er altijd veel beroemdheden die komen kijken. De Britse zanger Ed Sheeran dacht even leuk een rondje met George Russell over het circuit te gaan, maar echt blij werd hij er niet van.

Ook zanger Ed Sheeran was van de partij, maar het is de vraag of hij daar echt gelukkig mee was achteraf. Hij mocht een rondje over het circuit rijden met George Russell, maar stond doodsangsten terwijl de Mercedes-coureur over het circuit scheurde.