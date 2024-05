Vincent van der Voort baalt van eigen vorm: 'Zo wil ik die tourkaart niet eens hebben'

Het is nog niet het jaar van Vincent van der Voort. The Dutch Destroyer sukkelt met zijn vorm en komt er maar niet bovenop. De Nederlandse darter kampte met blessures en denkt dat het ook een mentaal probleem is. "Uiteindelijk is het aan mij om het te laten zien."

Van der Voort won nog twee wedstrijden op de UK Open, maar op de vloertoernooien ligt hij er al vaak snel uit. "Op dit moment zit ik natuurlijk niet in de beste fase, dus je bent aan het proberen om je spel vanuit de training op het wedstrijdbord te krijgen. Dat is nog niet gelukt dit jaar", vertelt de darter aan Sportnieuws.nl.

Maar hoe haal je je spel tijdens het trainen naar de wedstrijd? "Dat is juist het vreemde: vroeger had ik dat nooit. Als het dan op een gegeven moment goed voelde, dan haalde ik dat niveau wel. Of dat nou trainen, ingooien of de wedstrijd was. Op dit moment lukt dat niet."

Blessures

De darter uit Purmerend, die in het verleden al vaak kampte met rugblessures, is ook dit jaar nog niet 100% fit geweest. "Op dit moment heb ik niks, dus laten we dat even afkloppen", lacht hij. "Het is te hopen dat dit de komende maanden zo blijft, zodat ik er echt volle bak voor kan gaan."

"Daardoor moet het haast wel iets mentaals zijn", vervolgt Van der Voort zijn verhaal. "Met trainen probeer je natuurlijk wel jezelf een bepaalde druk op te leggen, met name met bepaalde spelletjes. Toch van te voren druk bezig zijn met hoe je jezelf wil laten zien. Je moet toch die knop omzetten. TOTO helpt me daar ook uitstekend mee, maar uiteindelijk is het aan mijzelf om het te laten zien."

Tourkaart

Van der Voort zal zijn niveau terug moeten vinden, wil hij na dit jaar zijn tourkaart behouden. Dat weet de darter zelf ook dondersgoed. "De kans dat ik deze verlies is groot, zo eerlijk ben ik wel. Ik ben er niet per se mee bezig. Als dit jaar het niveau niet omhoog gaat, dan wil ik die tourkaart niet eens meer hebben. Je wil naar toernooien gaan en voelen dat je erbij hoort. Als je dat niet meer hebt moet je de eer aan jezelf houden."

Toch gooit The Dutch Destroyer zeker nog niet de handdoek in de ring. "Rond oktober gaan we de balans opmaken. Dan weet je waar je staat. Als het niveau wel flink omhoog gaat en ik verlies toch mijn tourkaart, dan is het zuur en dan kan ik beslissen om naar Q School te gaan. Maar als je geen resultaten haalt twee jaar lang, dan moet je ook gewoon zeggen: 'dit was het voor mij'. Ik gooi natuurlijk al zo lang, bijna veertig jaar. Dan is het ook een keer mooi geweest." Soortgelijke woorden sprak hij ook eerder dit jaar tegen deze website.

Mocht hij zijn tourkaart verliezen en deze op Q School (de kwalificatie om op de PDC Tour mee te mogen gooien) niet terugwinnen, dan zal Van der Voort niet meedoen op het tweede niveau van de PDC. "Op dit moment is dat totaal niet aan de orde. Eerst het niveau maar omhoog krijgen", sluit de darter stellig af.