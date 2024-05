Onduidelijkheid rond Giro-drama Thymen Arensman, Geraint Thomas grapt: 'Gelukkig kan mijn vader níet twitteren'

Er werd voor deze Giro d'Italia veel verwacht van Thymen Arensman, maar voorlopig komt de Nederlandse klassementstroef er niet aan te pas. Na twee dagen heeft hij al meer dan vier minuten achterstand op rozetruidrager Tadej Pogacar. En dan is er nog de rel rond zijn vader.

Arensman, vorig jaar zesde in de Ronde van Italië, loste zaterdag al in de eerste etappe al zodra het bergop ging. Zondag ging het iets beter, maar voor een goed klassement zal de 24-jarige Ineos-renner de komende dagen flinke stappen moeten gaan zetten.

Vertellen wat er aan de hand is, doet Arensman niet. Hij weigert de wachtende pers te woord te staan en duikt na de etappes snel de ploegbus in. Dat kan ook te maken hebben met het X-gedrag van zijn vader Martijn. Die liet zich dit weekend via het sociale medium kritisch uit over de ploeg en met name de trainers. Die zouden de vorm van zijn zoon 'verpest' hebben. Inmiddels heeft vader Arensman zijn account verwijderd.

De woordvoerders van de Ineos-ploeg stellen dat er niet veel aan de hand is met hun Nederlandse troef: "Hij voelde zich in de Ronde van Romandië al niet zoals hij wilde, maar dat is het."

Geraint Thomas

Geraint Thomas, de ervaren kopman van Ineos die wel een prima start heeft in Italië, wilde wel op de zaak in gaan: "Ik snap dat Thymen door zijn vader wordt verdedigd. Die is teleurgesteld en emotioneel, en dat is begrijpelijk. Ik ben in ieder geval blij dat mijn vader niet weet hoe Twitter (X, red.) werkt.”