Buitenlandse media weten niet wat ze zien: 'Lando Norris blaast Max Verstappen weg'

Niet Max Verstappen, maar Lando Norris schreef zondagavond de Grand Prix van Miami op zijn naam. En dus schrikken de buitenlandse media wakker. "Gaat die titel voor Red Bull dan toch niet zo eenvoudig worden?"

"Na vijf jaar en 110 races is Lando Norris winnaar van een Grand Prix", schrijft het Britse Sky Sports trots over de landgenoot die toesloeg in zijn McLaren. "Hij kreeg de leiding in de race door een safety car, maar daarna blies hij Max Verstappen en zijn rivalen weg met een superieure snelheid."

"Na de herstart daagde Verstappen hem in de eerste bochten nog uit. Maar een klein foutje van de Nederlander gaf Norris de ruimte die hij nodig had om te zorgen dat de DRS niet gebruikt kon worden. Vervolgens hoefde hij zich niet eens meer te focussen op het verdedigen van zijn positie, maar reed zelfs steeds verder weg bij Verstappen en won op dominante wijze."

De BBC stelt dat een foutje van Verstappen hem de race kostte: "Hij miste de chicane in de 21ste ronde en nam een paaltje mee. Volgens Red Bull raakte zijn vloer daarbij beschadigd en dat had gevolgen voor de prestaties van zijn auto. De combinatie van de upgrade van de McLaren en het gebrek aan grip bij Verstappen, zorgde ervoor dat Norris weg kon rijden. Zo draaide hij de rollen om en deed hij de Nederlander pijn op de manier waarop die dat doorgaans bij de rest van het veld doet."

"Lando Norris verbaast vriend en vijand door Max Verstappen te verslaan in Miami", aldus Het Laatste Nieuws uit België. "En hoe. Door de autoritaire wereldkampioen te verslaan in een weekend waarin de Nederlander alles en iedereen leek te domineren."

"Max heeft nog steeds een grote voorsprong in het WK, maar het is een belangrijk teken van zwakte voor Red Bull", zo schrijft het Spaanse Marca. "En dat in de week waarin Adrian Newey zijn vertrek heeft aangekondigd. Wellicht is het een indicatie dat het kampioenschap niet zo makkelijk beslist zal zijn als de voorgaande jaren."

"McLaren heeft in deze race een geweldige vooruitgang laten zien", aldus de Spanjaarden. "Het seizoen 2024 gaat mogelijk een nieuwe, veel mooiere en onzekere fase in."

