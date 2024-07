Andy Murray toont heftige foto's van zijn rugblessure: enorme bult vóór en bultje met hechtingen ná operatie

Andy Murray beleefde een emotioneel afscheid van 'zijn' Wimbledon. In tranen verliet hij het heilige gras in Londen. Een slepende rugblessure zorgt voor een vroegtijdig einde van de carrière van de 37-jarige Brit. Murray toont een deel van zijn rugblessure na zijn operatie die voor Wimbledon plaatsvond.

Murray vocht zich nog naar de eerste ronde in het dubbelspel, om daar met zijn broer te tennissen. Het werd niks en het Murray-duo werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Niet gek als je ziet hoe heftig de blessure van Murray was. Hij had een cyste op zijn ruggenwervel. Die moest operatief verwijderd worden.

Olympische Spelen

Een paar weken na zijn emotionele afscheid op Wimbledon, liet Murray zijn rug zien. Daar zit een flinke bobbel op, met hechtingen aan de wond. Daar is dus de bult verwijderd. 'Rug is lekker aan het helen', schreef de Schotse tennisser bij zijn post. Met het herstel oogt Murray dus wel blij en dat is precies op tijd, want Murray gaat zijn tenniscarrière afsluiten op de Olympische Spelen. Dat wordt zijn laatste toernooi als tennisser.

Andy Murray toont op Instagram een flinke bult op zijn rug. ©Instagram Andy Murray

De cyste die uit de rug van Andy Murray werd verwijderd zorgt weer voor wat ruimte bij de tennisser. ©Instagram Andy Murray

Djokovic en Griekspoor

Murray won in zijn carrière twee keer een gouden medaille op de Olympische Spelen. Hoewel hij in Parijs niet de favoriet is om zijn trilogie compleet te maken, gaat hij het wel weer proberen. Hij krijgt in het enkelspel onder anderen concurrentie van Novak Djokovic en de Nederlander Tallon Griekspoor.

Carrière en prijzengeld

Andy Murray won in zijn lange carrière dus twee gouden olympische medailles (2012 en 2016), twee keer was hij de beste op Wimbledon. Daarnaast won hij eenmaal de US Open en was hij zes keer finalist in de andere twee Grand Slams: Australian Open en Roland Garros. Ook won hij één keer de ATP Finals en was hij even de nummer één van de wereld. In totaal won hij 46 titels en sloeg hij ruim 60 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar.