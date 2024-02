Arantxa Rus verliest in Roemenië en loopt hoogste notering ooit mis

Arantxa Rus verloor vrijdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca van Ana Bogdan. Daardoor liep ze de hoogste notering in haar tenniscarrière ooit mis.

De Nederlandse leek te gaan winnen van de Roemeense Bogdan, maar gaf een 1-0-voorsprong in sets volledig weg: 6-3, 6-7 (6) 6-7 (5). Ze verspeelde in de derde en beslissende set vier keer een break voorsprong. De wedstrijd duurde erg lang, zo'n 3,5 uur.

43e plek

Rus blijft door het verlies steken op de 43e plek op de wereldranglijst. Haar hoogste notering ooit is de 41e plek. Die behaalde ze vorig jaar in augustus.

Als Rus haar kwartfinale had gewonnen, had ze zicht op een plek in de top 32. Dat zou betekenen dat ze een geplaatste speelster zou zijn geweest op grandslamtoernooien. Daarin had ze in de eerste ronde een ongeplaatste speelster getroffen. In Qatar volgt volgende week een nieuwe kans.