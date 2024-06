Carlos Alcaraz knokt zich in slopende vijfsetter tegen Jannik Sinner naar finale Roland Garros

Carlos Alcaraz heeft Jannik Sinner in de halve finale van Roland Garros 2024 in vijf sets verslagen. In Parijs werd het 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 voor de Spanjaard. De wedstrijd duurde vier uur en negen minuten.

De Italiaan Sinner en de Spanjaard Alcaraz lieten in de eerste halve finale van de dag zien dat het met de toekomst van de tennissport wel snor zit. Het zijn complete spelers, met uiteenlopende karakters: Sinner stoïcijns als Bjorn Borg vroeger, Alcaraz wat expressiever.

De 22-jarige Sinner, na Roland Garros de nieuwe nummer één van de ATP-ranking, was in de openingsset een beest met zijn returns. Hij won meer dan de helft van de punten op Alcaraz' (21) opslag en plaatste drie breaks.

Programma Roland Garros: Kroonprinsen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner vechten om finaleplek Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs is aanbeland bij de halve finales van het enkelspel. De cruciale wedstrijden richting de overwinning op en Grand Slam staan garant voor spektakel. Zo ook de kraker in de halve finale bij de mannen tussen kroonprinsen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.

Topniveau

Sinner leek door te drukken en kwam in de tweede set op 2-0. Maar een strijder als Alcaraz, vorig jaar eveneens halve finalist op dit grandslamtoernooi, veeg je niet rücksichtslos opzij. De man uit Alicante pakte acht van de daaropvolgende tien games en was weer helemaal terug: 1-1 in sets en een break voor. En vanaf dat moment konden de toeschouwers in Parijs en thuis er eens goed voor gaan zitten. Het moment was gekomen dat beide mannen tegelijk hun topniveau bereikten.

Memphis Depay baart opzien met hoofdband: 'Roland Garros is iets verderop' Memphis Depay is een mannetje op en naast het veld. Hoe hij erbij loopt binnen de lijnen vindt de 30-jarige aanvaller van het Nederlands elftal ook belangrijk. En Depay heeft iets nieuws gevonden, waarbij hij inspiratie heeft gehaald uit de NBA of Roland Garros.

Errors

In set vier hielden de toppers elkaar strak in evenwicht. Er was in dat bedrijf slechts één breakpoint en - heel lekker voor hem - Alcaraz benutte dat punt op 5-4, waarna de buit dus binnen was. In set vijf had Sinner al lang niet meer zoveel grip op de opslag van zijn tegenstander als in het begin. Ook begon zijn balans tussen winners en onnodige fouten te verslechteren, terwijl Alcaraz zijn agressie beloond zag worden met een break van 1-0 naar 2-0.

Die marge van één break trok Alcaraz naar de eindstreep, waardoor hij zondag voor de eerste keer in de Roland Garros-finale staat. Eerder won Alcaraz US Open 2022 en Wimbledon 2023.

Carlos Alcaraz kritisch op dubbelspel liefdeskoppel 'Tsitsidosa': 'Lijkt me ingewikkeld' Carlos Alcaraz heeft zich uitgelaten over Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa, die samen als liefdeskoppel deelnemen aan het dubbelspel op Roland Garros. De Spaanse Alcaraz denkt dat het ingewikkeld is om met een liefdespartner te tennissen.

🎾🇫🇷 | Het wordt steeds leuker... wat dat betreft is het mooi dat we een vijfde set krijgen. Dan kunnen alle remmen los. Alcaraz hangt de bordjes weer gelijk! ⚖️⚖️ #RolandGarros



📺​ Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/lJbYZF3ZUP — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 7, 2024