Carlos Alcaraz kritisch op dubbelspel liefdeskoppel 'Tsitsidosa': 'Lijkt me ingewikkeld'

Carlos Alcaraz heeft zich uitgelaten over Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa, die samen als liefdeskoppel deelnemen aan het dubbelspel op Roland Garros. De Spaanse Alcaraz denkt dat het ingewikkeld is om met een liefdespartner te tennissen.

De nummer drie van de wereld kreeg de vraag of hij zou overwegen samen te spelen met zijn vriendin, als die ook professioneel tennisster zou zijn. Alcaraz vindt het moeilijk om daar antwoord op te geven. "Dan zou ik me eerst moeten inbeelden dat ik een vriendin heb. Maar het zou ingewikkeld zijn."

Stefanos Tsitsipas slaat zich naar kwartfinale Roland Garros en is klaar voor dubbelspel met zijn vriendin Stefanos Tsitsipas heeft zich ten koste van Matteo Arnaldi naar de kwartfinales van Roland Garros geslagen. De Griekse nummer negen van de plaatsingslijst had het twee sets heel moeilijk met de Italiaan, maar kon uiteindelijk toch juichen: 3-6 7-6 (4) 6-2 6-2.

"Uiteindelijk lijkt het me goed om je persoonlijke en professionele leven gescheiden te houden", vervolgt de 21-jarige Spanjaard. "Het blijft een tennistoernooi en ik zou zelf focussen op het professionele gedeelte." Maar Tsitsipas moet die beslissing zelf nemen. "Als hij dat kan combineren, waarom niet."

Tsitsipas en Badosa

Tsitsipas en Badosa besloten wel als koppel te gaan dubbelen op Roland Garros. Het stel is pas sinds kort weer bij elkaar, nadat zij eerder een punt achter de relatie hadden gezet. Na lang denken besloten ze ieder hun eigen weg te gaan. Dat was maar van korte duur. De tennissende lovers misten elkaar kennelijk zo enorm, dat ze al na een week of twee elkaar opzochten.

Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa zijn weer een stel: Griekse tennisser legt uit wat er misging Tennissers Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas gingen begin mei uit elkaar. Nog voordat die maand over is, hebben ze hun love game hervat. De Spaanse en Griekse toppers gaan weer vrolijk door met elkaar.

De band tussen de twee is speciaal, zo liet Tsitsipas eerder weken. En dus is het koppel 'Tsitsidosa' weer springlevend en komen ze maandag samen uit in het gemengde dubbelspel op Roland Garros.

Jannik Sinner en Anna Kalinskaya

'Tsitsidosa is niet het enige tennisliefdeskoppel. Ook Jannik Sinner heeft een relatie met een collega, namelijk Anna Kalinskaya. Zij is ook nog eens de ex van tennisser Nick Kyrgios. Op een persconferentie op Roland Garros maakte Sinner de relatie bekend.

De liefde geeft vleugels: Jannik Sinner gaat opnieuw probleemloos door op Roland Garros Jannik Sinner laat vooralsnog geen steek vallen tijdens Roland Garros. De nummer twee van de wereld, die deze week bekendmaakte een relatie te hebben met een collega, overtuigde ook in de tweede ronde tegen oudgediende Richard Gasquet. Sinner won in drie sets: 6-4, 6-2, 6-4.

"Ik ben inderdaad met Anna Kalinskaya. We houden alles liever voor ons. Je kent me: ik ga niets meer dan dit zeggen." In Parijs waren ze beiden bij de wedstrijd van hun partner aanwezig.