Carlos Alcaraz knokt zich naar eindzege Roland Garros en treedt in voetsporen Rafael Nadal

Carlos Alcaraz heeft voor de derde keer in zijn nog prille carrière een Grand Slam gewonnen. De Spaanse toptennisser was in de finale van Roland Garros in een spectaculaire vijfsetter Alexander Zverev de baas: 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2.

Alcaraz won eerder Wimbledon (2023) en de US Open (2022). De Spanjaard wordt in eigen land gezien als de natuurlijke opvolger van Rafael Nadal. De Spaanse tennislegende won in Parijs liefst 14 keer.

We kregen een achtbaan van een finale voorgeschoteld op het Franse gravel. Ruime voorsprongen werden weggegeven en vanuit geslagen positie wisten de tennissers toch weer op te veren. Het leverde een heerlijke pot tennis op tussen Zverev (27) en Alcaraz (21).

Geweldige start Alcaraz

Alcaraz ging als een razende van start. Gelijk leverde dat een break op voor de Spaanse tennistopper. De natuurlijke opvolger van Rafael Nadal moest wel gelijk een break terug slikken. De 21-jarige Alcaraz trok de breaklijn wel door en zag dat Zverev nog in zijn spel moest groeien. Voor de 27-jarige Duitser betekende dat wel setverlies.

Zverev was, zo liet hij eerder ook zien in de vijfsetter tegen Tallon Griekspoor, niet voor een vlieg te vangen. Hij gaf al een waarschuwing af in de openingsgame en wist op 1-2 geen game meer te verliezen in het tweede bedrijf. De stand was weer gelijk en Alcaraz was nu weer aan de beurt om een ruime voorsprong te nemen. Deze keer hield de nummer 3 van de wereld dat niet vast. Zverev veerde weer eens op en knokte zich terug naar 7-5.

Zverev dacht aan Griekspoor, maar Alcaraz toont veerkracht

Alcaraz was bezeten om er een allesbeslissende vijfde set van te maken en zette het mentale spelletje voort door een oppermachtige voorsprong te nemen van 4-0. Zverev brak terug, maar toen ging het linkerbeen van de Spanjaard opspelen. Even liet hij het publiek schrikken door een medische behandeling. In het vervolg kon Alcaraz goed door en dus maakte Parijs zich op voor een ultieme set.

Daarin kwam alles terug wat we de hele wedstrijd hebben gezien. Op de momenten dat het spannend werd was Alcaraz opvallend genoeg de man die met zijn 21 jaar het rustigste bleef en een tandje bijschakelde. Hij kon deze keer een vroege break wel vasthouden en zo ook zijn grandslamrekening openen in Parijs. In de voetsporen van zijn grote voorbeeld Nadal.

Alexander Zverev baalt. Na een eerdere US Open-finale verliest hij ook de finale van Roland Garros.

Lees hier alle hoogtepunten en meer informatie terug

Carlos Alcaraz heeft de voorsprong niet meer uit handen gegeven en pakte zelfs een grotere marge om zich in de langste finale bij de mannen ooit naar zijn eerste Roland Garros-zege te knokken.

Het begint erop te lijken dat we een Spaanse tennisser als winnaar krijgen van Roland Garros. Deze keer niet Rafael Nadal, maar Carlos Alcaraz. De 21-jarige toptennisser won al twee grandslams, maar niet in Parijs. Hij heeft in het begin van de vijfde set het voordeel gepakt door in lange games toch aan het langste eind te trekken: 4-2 (één break voorsprong).

Alcaraz heeft ervoor gezorgd dat we een vijfde set krijgen in de finale. Ook na de behandeling van zijn linkerbeen bleef de Spanjaard sterk doortennissen. Zverev begon zich te irriteren en veel fouten aan beide kanten zorgde voor een aparte set die met 6-1 naar Alcaraz gaat. Zverev is nog niet gezien, zo zagen we in deze set en ook in de vijfsetter in de derde ronde tegen Tallon Griekspoor.

Behandeling Alcaraz laat publiek schrikken

Alcaraz heeft last gekregen van zijn linkerbeen. Hij is juist bezig om er een vijfde set uit te slepen met een 4-1-voorsprong in het vierde bedrijf. De 21-jarige Spanjaard heeft een medische time-out aangevraagd. Hoe erg is de kwetsuur?

Carlos Alcaraz krijgt last van zijn linkerbovenbeen en laat zich behandelen.

We hebben een spektakelstuk te pakken in de eindstrijd van Roland Garros. In de derde set kwam alles samen. Zverev kwam op 5-2 achter, maar draaide de boel totaal om. In een lange twaalfde game vlogen de mooie punten om de oren en was het toch de Duitser die de comeback voltooide. Nog één set verwijderd van zijn eerste grandslamtitel.

Alcaraz vliegend van start, Zverev komt in tweede set op gang

In de tweede helft zijn de rollen plots omgedraaid. Zverev maakt het Alcaraz in de openingsgame al moeilijk om vervolgens op 2-2 alsnog toe te slaan. De Duitser verliest geen game meer en pakt overtuigend de tweede set.

Daar is de klasse van Alcaraz. De Spanjaard slaat toe in de vijfde game met een break op love. Vervolgens houdt hij in de zevende game Zverev van zich af om vervolgens ook op 5-3 te breaken en de eerste set te pakken. Alcaraz op weg naar zijn derde grandslamtitel?

We zijn begonnen! Gelijk is het smullen met twee breaks. Zowel Alcaraz snoepte gelijk de servicegame van Zverev af, maar de Duitser sloeg toe. Om vervolgens daarna wel zijn service te behouden. Wie slaat de eerste echte slag?

Voorafgaand aan de mannenfinale werd op het Court Philippe-Chatrier de finale van het vrouwendubbelspel afgewerkt. Jasmine Paolini verloor daarin na het enkelspel bij de vrouwen ook het dubbelspel. De Italiaanse was samen met haar landgenote Sara Errani niet opgewassen tegen Coco Gauff en Katerina Siniakova: 6-7 (5) 3-6.

Liveblog finale Roland Garros: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz

Voor de laatste updates klik op verversen/refresh/F5.

Alcaraz en Zverev strijden in opvallende Roland Garros-finale voor eerste titel in Parijs

Alcaraz en Zverev azen op hun eerste titel op Roland Garros. De nummers 3 en 4 van de wereld staan om 14.30 uur tegenover elkaar op het Court Philippe-Chatrier. Beiden staan voor het eerst in de finale in Parijs. Het wordt de tiende ontmoeting tussen de twee. Zverev leidt onderling met 5-4.

Het wordt ook de eerste Roland Garros-finale in twintig jaar zonder daarin Novak Djokovic, Rafael Nadal of Roger Federer. In 2004 stonden de Argentijnen Gastón Gaudio en Guillermo Coria tegenover elkaar.

Alcaraz versloeg Sinner, Zverev was Ruud en Griekspoor de baas

Alcaraz was in de halve eindstrijd in vijf sets te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, die vanaf maandag de nummer 1 van de wereld is. Zverev versloeg de Noor Casper Ruud in een viersetter.

De Duitser versloeg in de derde ronde in een zeer spannende strijd de Nederlander Tallon Griekspoor. Zverev ontsnapte want de Nederlandse nummer 26 van de plaatsingslijst was in Parijs dicht bij een stunt in de vijfde set, maar verloor alsnog van de als vierde geplaatste Duitser: 6-3 4-6 2-6 6-4 6-7 (3).

Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag' Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

Alcaraz gaat voor derde Grand Slam-titel, Zverev won nog nooit

Alcaraz (21) kan zijn derde grandslamtitel veroveren, na zijn eindzeges op de US Open in 2022 en Wimbledon in 2023. Zverev (27) was nog nooit de beste op een grand slam. In 2020 verloor hij de finale van de US Open.

Alexander Zverev verslaat Casper Ruud en kijkt uit naar finale Roland Garros: 'Ben nu geen kind meer' Alexander Zverev is doorgedrongen tot de finale van Roland Garros 2024 door Casper Ruud in vier sets te verslaan: 2-6 6-2 6-4 6-2, De Duitser, in de derde ronde te sterk voor Tallon Griekspoor, was de afgelopen drie jaar halvefinalist bij het graveltoernooi in Parijs.

Iga Swiatek wint weer in vrouwenfinale

Bij de vrouwen was het een eenzijdige finale. Iga Swiatek stond slechts drie games af tegen de Italiaan Jasmine Paolini: 6-2 6-1. De Poolse nummer één van de wereld onderstreepte nogmaals haar macht in de tenniswereld. Zeker op gravel is ze onverslaanbaar. De zege in Parijs betekende de derde Roland Garros-titel op rij voor de Poolse tennistopper.

Toptennissters nemen het ervan na Roland Garros: 'Dit had ik even nodig' Met de overtuigende eindzege van Iga Swiatek op Roland Garros zit het tweede grand slam toernooi van het jaar erop. En dus is er voor veel toptennissters even een moment van rust. Ze zoeken vrijwel allemaal de zon op.

ATP-ranking van Zverev en Alcaraz

Meer tennis op zondag 9 juni

Alcaraz won eerder Wimbledon (2023) en de US Open (2022). De Spanjaard wordt in eigen

land gezien als de natuurlijke opvolger van Rafael Nadal. De Spaanse

tennislegende won in Parijs liefst 14 keer.