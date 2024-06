Alexander Zverev verslaat Casper Ruud en kijkt uit naar finale Roland Garros: 'Ben nu geen kind meer'

Alexander Zverev is doorgedrongen tot de finale van Roland Garros 2024 door Casper Ruud in vier sets te verslaan: 2-6 6-2 6-4 6-2, De Duitser, in de derde ronde te sterk voor Tallon Griekspoor, was de afgelopen drie jaar halvefinalist bij het graveltoernooi in Parijs.

Ruud, de nummer zeven van de ATP-ranking, profiteerde er in de openingsset van dat Zverev bij het serveren nog niet scherp was. De Noor ging tweemaal door de opslag van Zverev (ATP-4) heen, maar dat zou in de rest van de halve finale niet meer lukken. Zverev schroefde zijn opslagpercentage op en prompt kon Ruud weinig druk meer uitoefenen in die games.

Buikklachten

Omgekeerd draaide Zverev de duimschroeven aan in de opslaggames van Ruud. Die had bovendien gaandeweg de partij steeds meer last van buikklachten. Dat is nou net wat je niet kan gebruiken in de halve finale van een grandslamtoernooi. De foutenlast nam toe bij Ruud, terwijl Zverev in zijn element kwam en stukken meer winners sloeg.

Finale Roland Garros 2024

Ruud strompelde naar de finishlijn, of naar de slachtbank eigenlijk. Zverev kon alvast gaan nadenken hoe hij zijn komende tegenstander gaat bestrijden. In de finale wacht Carlos Alcaraz op hem. Hij kreeg overigens aan het net geen handje van Ruud, want gezien zijn maagklachten was het beter om elkaar niet aan te raken.

Zverev keek in het interview na afloop op de baan uit naar die eindstrijd. Hij speelde één keer eerder een slamfinale, bij het US Open 2020. "Toen was ik er nog niet klaar voor", aldus Sascha. "Nu wel. Ik ben nu 27 jaar, ik ben geen kind meer."