'Dat verrast veel mensen': tennisster Danielle Collins (30) is aan bijzonder jaar bezig

Danielle Collins had eind 2023 aangekondigd dat ze 'ergens in 2024' zou stoppen met tennissen. Maar de Amerikaanse is aan een heel bijzonder jaar bezig. Het lijkt er daardoor niet op dat ze zomaar stopt.

De dertigjarige Collins was de nummer 63 van de wereld en blonk nergens echt in uit. Ja, in op het veld soms uit haar slof schieten. Ze had een explosieve speelstijl én persoonlijkheid en dat kwam haar niet altijd op positiviteit te staan. Maar in 2024 komt alles ineens samen.

Bizarre reeks

Van de laatste twintig duels die ze speelde, won ze er negentien. Daar zaten toernooizeges in Miami en Charleston bij. Nu ze in Europa is om wedstrijden op klei te spelen, kwam haar winning streak even ten einde. Ze verloor in Madrid nipt van de nummer twee van de wereld Aryna Sabalenka. Het was haar eerste nederlaag in tijden. Nu staat ze in Italië in de halve finale weer tegen Sabalenka.

Top tien van de wereld

Op de WTA in Rome versloeg Collins in de kwartfinale de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen: Victoria Azarenka. Als ze in de halve finale (donderdagavond om 20.30 uur) ook Sabalenka verslaat, komt ze in de buurt van haar all-time beste positie op de wereldranglijst. In juli 2022 stond ze zevende op de WTA-ranking en met een zege komt ze nu in 2024 de top-tien binnen. En dat in het jaar dat ze eigenlijk zou stoppen.

'Dat verrast veel mensen'

In een podcast met tennislegende Andy Roddick probeert ze het onverwachtse succes te verklaren. "Het voelt alsof ik op de baan een compleet ander persoon ben dan ernaast. Vaak als ik niet met tennis bezig ben, snap ik niet van mezelf hoe ik dit allemaal moet doen en volhouden. Maar als ik dan op de baan kom, kan ik alles combineren en ik denk dat veel mensen en speelsters dat verrast."

'Geen brave borst'

Collins steekt niet onder stoelen of banken dat ze een extreme persoonlijkheid is. "Ik ben geen brave borst en wil dat ook niet zijn. Soms zijn mensen op hun pik getrapt als ze mij zien spelen. Maar zij begrijpen me gewoon niet. Ik ben geen stereotype tennisster, en zeker niet bij de vrouwen."