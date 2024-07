Prijzengeld Wimbledon 2024 | Dit miljoenenbedrag verdiende Carlos Alcaraz met zijn titel

Carlos Alcaraz verpulverde zondag in de finale van Wimbledon Novak Djokovic en daarmee pakte hij voor het tweede jaar op rij de titel op het heilige gras. De Spanjaard verdiende daarmee niet alleen zijn vierde grandslamtitel, maar ontvangt ook nog een aantal miljoenen aan prijzengeld op zijn bankrekening.

In totaal kwam de prijzenpot van het hele toernooi uit op vijftig miljoen pond, omgerekend 59,2 miljoen euro. Dat geld is dus niet alleen voor het enkelspel, maar ook voor alle andere disciplines. Het totale prijzengeld was daarmee zo'n twaalf procent hoger dan tijdens het toernooi van 2023. Alcaraz, die vorig jaar ook al de beste was, profiteert daarvan mee. Net als Barbora Krejcikova, de winnares bij de vrouwen.

Carlos Alcaraz prolongeert titel op Wimbledon, Novak Djokovic kijkt in finale machteloos toe Carlos Alcaraz heeft ten koste van Novak Djokovic de eindzege op Wimbledon gepakt. Net als in 2023 won de jonge Spanjaard van de grote meester, die de grand slam in Engeland zeven keer op zijn naam schreef.

Enorm bedrag

De Spanjaard kreeg voor zijn eindzege vorig jaar omgerekend bijna 2,8 miljoen euro. Geen misselijk bedrag, maar dit jaar leverde zijn titel nog veel meer op. Hij en Krejcikova krijgen nu liefst 3,2 miljoen euro op hun bankrekening. Dat is bijna vijftien procent meer dan vorig jaar. Verliezend finalisten Novak Djokovic en Jasmine Paolini moeten het met 'slechts' 1,7 miljoen euro doen.

Nederlanders

Er deden in Londen drie Nederlanders mee aan het enkelspeltoernooi. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus strandden allemaal in de tweede ronde en dat betekent dat ze dus ook allemaal hetzelfde prijzengeld zullen ontvangen. Ze moeten het uiteindelijk doen met een schijntje ten opzichte van de winnaars. De Nederlandse tennissers krijgen net iets meer dan een ton mee naar huis.

Toch waren er ook nog een aantal andere Nederlanders die wel de finale wisten te halen. Diede de Groot won het rolstoeltoernooi bij de vrouwen en Niels Vink was de beste in de quad-categorie. Daar krijgen ze 65.000 pond voor, omgerekend 77.332 euro.

Diede de Groot wint Wimbledon van landgenote en pakt 23ste grandslam, waarvan zestien op rij Diede de Groot zet haar hegemonie voort. De rolstoeltennisster won zaterdagmiddag op Wimbledon haar zestiende grandslamtitel op rij. Tegen landgenote en voormalig dubbelpartner Aniek van Koot won de onbetwiste nummer 1 van de wereld met 6-4 6-4. Dat betekende een uitbreiding van haar record van meeste grandslamzeges.

Prijzengeld Wimbledon 2024 (enkelspel)