Heroïsche Tallon Griekspoor knakt tegen Novak Djokovic na geweldige eerste set in Genève

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen in de kwartfinale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève. De Nederlandse tennisser beleefde een heroïsche dag met twee duels binnen 24 uur, maar kwam daardoor tegen Novak Djokovic tekort.

Griekspoor moest woensdagavond zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov staken wegens regenval en moest die donderdagmiddag inhalen. Hij draaide die pot wel helemaal om in zijn voordeel. Bij een 7-6, 3-3 achterstand won Griekspoor alsnog.

Applausje van Djokovic

Hij wist dat hij door die zege meteen een paar uur later tegen Djokovic moest. Net hersteld van het diep gaan tegen Shapovalov, legde de Nederlander een geweldige eerste set op de mat. Hij maakte het de nummer één van de wereld ontzettend moeilijk. Djoko klapte zelfs een paar keer voor Griekspoor bij mooie punten.

Novak Djokovic maakt zich toch zorgen over ongeluk met drinkfles: 'Heb geen balans en coördinatie' Novak Djokovic is bezorgd over zijn vorm en gezondheid na een ongeluk met een drinkfles. Vrijdag stond de tennisser handtekeningen uit te delen toen er een metalen fles op zijn achterhoofd viel. Na zijn nederlaag in Rome zondag heeft hij daarom besloten een aantal medische tests te ondergaan.

Geweldige eerste set

Want punten maakte Griekspoor genoeg. Hij kwam op 5-4 voorsprong en kreeg zelfs drie breekpunten om de eerste set naar zich toe te slepen. De tiende game van de set ging heen en weer en viel uiteindelijk in het voordeel van Djokovic uit. Ook de games tot aan het einde van de set bleven enorm spannend. Uiteindelijk won Djokovic die met 7-5.

Mentaal geknakt

Daarna was de Nederlander mentaal geknakt en ging de Serviër erop en erover. De tweede set was in een oogwenk voorbij. Djokovic won 'm met 6-1 en gaat dus na een tweesetter tegen de Nederlander door naar de halve finales in Geneve.

Roland Garros

Griekspoor kan zich gaan voorbereiden op Roland Garros. De Franse Grand Slam op klei begint maandag en de loting is geweest. Hij weet dus al wie zijn tegenstander is.