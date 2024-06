Tallon Griekspoor zakt op wereldranglijst ondanks halve finale in Rosmalen

Tallon Griekspoor is vier plekken gezakt op de wereldranglijst. De Nederlander haalde de halve finale in eigen land, maar de concurrentie deed het afgelopen weekend nog beter.

Griekspoor zakt van de 23e naar de 27e plek op de ATP-ranking. Hij wordt onder andere voorbijgestreefd door Sebastian Korda, van wie hij de halve finale op Libéma Open verloor. De Amerikaan verloor op zijn beurt weer de finale van Alex De Minaur in Rosmalen.

Griekspoor won vorig jaar nog het toernooi in Rosmalen, maar dat resultaat is bij de nieuwste update van de ATP-lijst weggestreept.

Jannik Sinner

Jannik Sinner is voor de tweede week op rij de nummer één van de wereld. Hij staat voor Carlos Alcaraz en Novak Djokovic op de lijst. De Minaur steeg door zijn zege in Rosmalen naar de zevende plek van de wereld en haalde daarbij Casper Ruud en Hubert Hurkacz in.

Ranglijst bij de vrouwen

Bij de vrouwen veranderde er niet zoveel. De top tien bleef helemaal onveranderd. Voor de eerste Nederlandse op de lijst moeten we naar plek 58: Arantxa Rus is één plekje verloren. Zij is de enige Nederlandse vrouw in de top honderd van de WTA-ranking. Rus ging in de eerste ronde van het toernooi in Rosmalen direct onderuit.