Mysterie rondom spoorloze tennisster Camila Giorgi wordt groter: 'Waar je ook bent...'

Camila Giorgi werd een week geleden als onvindbaar opgegeven. Tennisjournalisten kwamen erachter dat ze gestopt is als tennisster. Sindsdien is ze onbereikbaar en ontbreekt ieder spoor van haar.

De 32-jarige Giorgi blijkt al een tijd geleden gestopt te zijn met tennis. Tennisjournalisten kwamen er acher toen haar naam opdook op een lijst met gepensioneerde spelers van de International Tennis Integrity Agency. Na die ontdekking kwam de Italiaanse zelf met een bericht op haar Instagram, waarin ze haar tennispensioen bevestigde.

De 'vele geruchten' kloppen allemaal niet, stelde ze daarin. Ze beweert graag meer te willen vertellen, maar daar nog even mee te wachten. Wel bevestigt ze dat ze gestopt is als tennisster. Na dat bericht werd er niets meer van haar vernomen en is het onduidelijk waar Giorgi zich bevindt.

Onbereikbaar

Toen de tennisbond WTA Giorgi of haar entourage probeerde te benaderen, kregen ze geen gehoor. Zowel haar telefoonnummer als dat van haar vader en broers zijn niet meer in dienst. De familie woonde jaren lang in een villa in Calenzano, in de Italiaanse provincie Florence. Ook die zou nu verlaten zijn.

Belastingontduiking

Er wordt vermoed dat er meer speelt: Giorgi en haar familie hebben in Italië problemen met de belasting. Niet alleen zij, maar ook haar vader en ex-trainer Sergio plus moeder Claudia hebben fiscale problemen. Naar verluidt moet ze op 16 juli in Vicenza verschijnen in de rechtbank, voor een hoorzitting omtrent de kwestie.

De belastingdienst zou 446.000 euro willen innen, maar ook de Guardia di Finanza heeft de tennisster nog niet kunnen traceren. De Italiaanse autoriteiten gaan ervan uit dat Giorgi is naar de Verenigde Staten is gevlucht. Daar heeft ze een woning in Miami.

Argentinië

Een andere mogelijkheid is dat Giorgi zich in Argentinië bevindt. Dat is het geboorteland van haar vader. Sergio had als trainer van zijn dochter een bedenkelijke reputatie in de tenniswereld. Hij zou agressief gedrag vertoond hebben. Zo ging hij in 2021 in discussie met de umpire, toen zijn dochter een punt verloor. Dat liep zo uit de hand dat de beveiliging werd ingeschakeld om de orde te herstellen.

Mode

Nu ze gestopt is als tennisster zal Giorgi zich waarschijnlijk bezig houden met kleding. Al tijdens haar loopbaan als tennisster was Girogi in de weer met mode. Zo stond ze in september 2023 in te spelen op de baan met kleding die je niet vaak ziet bij sporters. "De outfit was een stuk gewaagder dan de rokjes die de tennissters normaal dragen", schreef Sportnieuws.nl destijds. Een verrassing was dat niet, want twee jaar eerder, in 2021, gooide ze haar Instagram vol met lingerie-kiekjes.

'Waar je ook bent'

Ze heeft ook een eigen kledingmerk. Giomila, een merk waarin sportieve en modieuze kleding gecombineerd wordt. Opmerkelijk is dat bij het openen van de website in grote letters 'Giomila wherever you are' in beeld staat. De slogan 'waar je ook bent' lijkt in deze situatie wel een dubbele betekenis te krijgen.

Tennisprestaties

De beste prestatie van Giorgi op een grandslamtoernooi was een plek in de kwartfinale van Wimbledon 2018. Haar grootste succes was het winnen van het Canadian Open in 2021, een toernooi dat valt in de categorie WTA 1000, vergelijkbaar met de masterstoernooien van de ATP.