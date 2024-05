Rafael Nadal herinnert eerste ontmoeting met Roger Federer: 'Je was een beetje arrogant'

Roger Federer en Rafael Nadal vormen samen met Novak Djokovic 'the big three' in het mannentennis. Van die 'grote drie' is Federer de oudste. De Zwitser is in 2022 met pensioen gegaan en Nadal kapt er waarschijnlijk na 2024 mee. In een video blikken ze terug op hun rivaliteit.

Totdat Federer aan het begin van deze eeuw doorbrak, zagen velen Pete Sampras als de beste tennisser ooit. De Amerikaan had veertien grandslamtoernooien gewonnen. Een jonge Federer versloeg in 2001 Sampras in de achtste finale van Wimbledon. Dat bleek een symbolische zege: de ene graskoning was op de terugweg, de andere stond op. In de jaren daarna zagen velen Federer als de beste speler ooit, mede ook vanwege zijn sierlijke manier van bewegen en fluwelen techniek.

Grandslamtoernooien

Maar Federer kreeg met jongere rivalen te maken: eerst Rafael Nadal, die aanvankelijk alleen op gravel hem de baas was, maar die uiteindelijk ook grastennis onder de knie kreeg. En daarna Novak Djokovic, die met zijn 24 grandslamtoernooien de alleenheerder is op dat gebied (Nadal staat op 22, Federer eindigde met 20 stuks).

Arrogant

Ondanks dat Nadal behoorlijk vaak in de weg stond van Federer (de Spanjaard won 24 van de 40 ontmoetingen), ontwikkelden de twee door de jaren heen een warme band. Nadal zat nota bene snikkend van de tranen naast Federer, toen hij bij de Laver Cup 2022 afscheid nam van de tennissport (zie foto boven dit artikel). Voor een spotje van modemerk Louis Vuitton blikken ze terug op hun eerste ontmoeting.

"Ik herinner me nog de eerste keer dat we elkaar ontmoetten", zegt Nadal. "Maar hij waarschijnlijk niet meer." Waarna Federer zegt: "Ik weet het niet meer nee. Was ik aardig tegen je?" En dan zegt Nadal: "Je was een beetje arrogant."

Rafa Nadal & Roger Federer in a new campaign for Louis Vuitton



“Do you remember the first time you met each other?”



Rafa: “I do remember. Probably not him.”



Roger: “I don’t. Was I nice to you?”



Rafa: “You were a little bit arrogant” 😂



The Fedal reunion we all needed. 🥹 pic.twitter.com/jdQvpXV5Px — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2024

De eerste clash tussen Roger Federer en Rafael Nadal

Die eerste kennismaking tussen de tennissers was tijdens Wimbledon 2003, destijds nog naast de baan. De eerste onderlinge wedstrijd was op 28 maart 2004, in de eerste ronde van het Miami Open. De Spaanse tiener versloeg Federer met 6-3 6-3. En Fed was toen echt niet in een slechte vorm: hij had twaalf partijen na elkaar gewonnen en was dat jaar nog maar een keer eerder onderuit gegaan.