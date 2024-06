Novak Djokovic toont zijn klasse en lijkt net op tijd hersteld voor Wimbledon

De Servische tennislegende Novak Djokovic lijkt klaar voor Wimbledon. Na zijn blessure die hij opliep op Roland Garros, speelde hij nu op gras een schnabbelwedstrijd. Hij won, dus lijkt hij klaar voor het grote grastoernooi in Londen.

Djokovic won op het gras bij de Hurlingham Classic in Londen met 6-3 6-4 van Daniil Medvedev. De wedstrijd moet Djokovic vertrouwen geven. Hij is recent geopereerd aan zijn knie en het was even onzeker of de 24-voudig grandslamwinnaar op tijd fit zou zijn voor Wimbledon. Zijn knie leek het goed te houden tegen de nummer 5 van de wereld.

Loting Wimbledon

Djokovic ging vrijdag ook mee in de loting voor het derde grandslamtoernooi van het jaar, waardoor het erop lijkt dat hij meedoet. De zevenvoudig winnaar van Wimbledon, vorig jaar nog verliezend finalist, treft in de eerste ronde de Tsjech Vit Kopriva.

Einde van een tijdperk

Jacco Eltingh, technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB en oud-tennisser, voorziet een einde van een tijdperk. Rafael Nadal en Andy Murray doen niet mee aan Wimbledon, van Djokovic is het nog maar afwachten in welke vorm hij verschijnt. Daarom richt Eltingh zijn pijlen op een nieuwe generatie.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp

Namens Nederland doen bij de mannen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mee. Van de Zandschulp kwam via een wat gelukjes aan een geplaatste status en mag proberen even de irritatie over zijn eigen spel en het tennisleven van zich af te schudden. De laatste maanden zit hij namelijk in een dip.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint maandag 1 juli.