Novak Djokovic vertoont onmenselijke trekjes: 'Ik heb je gemist'

Novak Djokovic is alweer in training. En da's bijzonder te noemen aangezien de Servische 24-voudig grandslamwinnaar begin juni nog werd geopereerd aan zijn meniscus. Djokovic raakte geblesseerd tijdens de vierde van Roland Garros, waar hij zich terug moest trekken.

In de marathonpartij tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo ging het mis voor Djokovic, die voorafgaand aan Roland Garros al kampte met knieklachten. Djokovic liet zich onderzoeken na de lange wedstrijd en in het ziekenhuis bleek dat er een scheurtje zat in zijn meniscus. Daarvoor moest hij begin juni onder het mes.

Novak Djokovic duidelijk over deelname aan Olympische Spelen na knieoperatie Novak Djokovic doet deze zomer mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft het Servisch Olympisch Comité bevestigd. De nummer 3 van de wereld doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen, waar hij nog nooit goud won.

'Ik heb je gemist'

Op Instagram deelde Djokovic een trainingsvideo. 'Tennis. Ik heb je gemist', schreef hij erbij. 'We blijven dag in dag uit bouwen', voegde de Serviër er ook aan toe. Djokovic deed heel verstandig een warming-up en sloeg vervolgens wat balletjes op een hardcourtbaan.

Wat dit betekent voor Djokovic' recente toekomstplannen is niet bekend. De Serviër heeft zich nog niet officieel afgemeld voor Wimbledon, dat op maandag 1 juli start. Toch lijkt de gladde ondergrond niet geschikt in zijn voorbereiding op zijn grote droom. Djokovic wil namelijk goud op de Olympische Spelen winnen.

Parijs 2024

De Serviër keert namelijk terug op het gravel van Roland Garros, waar het eerder in juni dus misging. Het Servisch Olympisch Comité maakte namelijk bekend dat Djokovic voor de vijfde keer meedoet aan de Olympische Spelen. In zijn vijfde deelname wil hij eindelijk goud winnen, vooralsnog bleef het alleen bij brons in Beijing 2008.