'We nemen nu echt afscheid van giganten': verwachting op Wimbledon verschuift naar nieuwe generatie

Wimbledon staat voor de deur en voor het eerst in jaren is er maar één legende aanwezig bij de mannen. Maar zelfs van Novak Djokovic is het de vraag hoe hij eraan toe is. Op wie moet je dan letten tijdens het tennistoernooi in Londen?

Die vraag stelde Sportnieuws.nl aan Jacco Eltingh. Hij is oud-toptennisser en momenteel technisch directeur van de KNLTB. Hij ziet ook dat Rafael Nadal en Andy Murray er niet bij zijn op het heilige gras. Djokovic is herstellende van een blessure die hij opliep tijdens Roland Garros.

"Wimbledon is Wimbledon. Ongeacht wie er speelt. Natuurlijk is een toernooi met Nadal mooier dan een toernooi zonder hem. Maar er is blijkbaar leven na Federer, Djokovic en Nadal. In de tussentijd zijn er andere spelers gekomen die ook hele positieve en goeie aandacht naar de sport brengen", ziet Eltingh.

'Giganten'

"De sport is altijd groter dan de atleet. Maar je neemt nu wel afscheid van vier giganten die wel groter zijn geworden van onze sport." Maar wie in hun voetsporen moet treden tijdens de komende editie van Wimbledon, durft Eltingh ook niet te zeggen. Al noemt hij met Tommy Paul wel iemand die goed in vorm is na zijn zege op het voorbereidingstoernooi Queens.

Sinner en Alcaraz

Er moet volgens Eltingh een nieuwe generatie opstaan. Maar in de top van de ATP-ranking staat met Jannik Sinner al een jongeling die er staat. De Italiaan is nog altijd pas 22 jaar oud. Maar ook Carlos Alcaraz (21) en Alexander Zvererv (27) worden door Eltingh genoemd.

Tallon Griekspoor

Voor Nederland bij de mannen moet Tallon Griekspoor de ijzers uit het vuur halen. Al plaatste Botic van de Zandschulp zich met een gelukje ook direct voor het hoofdtoernooi. Maar Eltingh verwacht veel van Griekspoor. "Hij speelt met veel zelfvertrouwen. Hij staat constant in de top dertig van de wereld. Dan ben je geplaatst en kom je in de eerste twee rondes geen andere geplaatste speler tegen. Ik denk dat Tallon een heel goed toernooi moet kunnen draaien."

Vrouwen

Bij de vrouwen vindt Eltingh het een stuk moeilijker om te voorspellen wie er ver komt. "Er is een groep van een vrouw of vijftien die het goed kunnen doen. Namens Nederland is Arantxa Rus de enige vrouw die direct voor het hoofdschema van Wimbledon is geplaatst. Kan zij stunten?

Arantxa Rus

"Ik gun het haar dat ze een keer verder komt dan de eerste rondes op zo'n groot toernooi. Ze weet ondertussen wat het is om op gras te spelen. Dat seizoen is elk jaar maar heel kort. Maar gezien de afgelopen weken, had ik gehoopt dat ze wat meer had laten zien. Ik hoop en vind eigenlijk ook dat ze daar weer eens potten kan breken. Al is het voor haar ook lang geleden dat ze op zulke toernooien iets van formaat presteerde."