Botic van de Zandschulp krijgt advies van hogerop: 'Het leven kan er ook heel anders uitzien'

Wimbledon staat voor de deur. Voor het hoofdtoernooi bij de mannen zijn twee Nederlanders geplaatst voor het hoofdtoernooi: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Laatstgenoemde zoekt al lange tijd naar vorm en sprak onlangs uit te twijfelen over zijn toekomst. Jacco Eltingh, oud-tennisser en huidig technisch directeur van de KNLTB, denkt dat Van de Zandschulp terugkomt op die uitspraak.

Na een vroege uitschakeling vroeg Van de Zandschulp zich af of dit het allemaal nog wel waard was, het lange reizen en steeds verliezen. "Je moet werk doen dat je leuk vindt", zei hij stellig. "Iedereen heeft natuurlijk weleens een mindere dag, maar als het er te veel zijn, dan moet je je afvragen of dit het nog wel is."

Uitspraak uit emotie

Eltingh verwacht niet dat Van de Zandschulp stopt. Die uitspraak kwam volgens de oud-tennisser puur uit emotie. "Maar het kost veel inspanning en moeite, het tennisleven is gewoon heel zwaar. Zeker als het niet helemaal gaat zoals jij wilt", vertelt Eltingh in gesprek met Sportnieuws.nl. "Als je niet lekker in je vel zit, een paar keer achter elkaar verliest en het niet leuk vindt, dan kan ik zo'n opmerking begrijpen. Maar laten we hopen dat het daarbij blijft."

Eltingh heeft dan ook advies voor Van de Zandschulp. "Doe je huiswerk, speel je wedstrijden. We hebben gezien wat voor fantastisch tennis hij kan spelen en ik hoop ook dat het zal leiden tot een bepaalde vorm van blijheid. Het is nog steeds waanzinnig dat je kan en mag tennissen, het leven kan er ook anders uitzien. Ik gun hem nog een aantal goede jaren."

Wimbledon

Voor Wimbledon plaatste Van de Zandschulp zich eigenlijk met een gelukje voor het hoofdtoernooi. Vanwege zijn plek op de wereldranglijst moest hij zich in eerste instantie kwalificeren via het kwalificatietoernooi, maar door de blessure van Jiri Lehecka kan hij zich laten zien tussen de allerbesten.

"Voor hem een welkome kans om bij het hoofdtoernooi te zijn", stelt Eltingh. "Aan de andere kant heeft Botic ook veel wedstrijden nodig om te gaan winnen."

Wimbledon 2024

Het heilige grastoernooi in Londen begint maandag. Vrijdag is de loting en dan hoort Van de Zandschulp tegen wie hij speelt in de eerste ronde.