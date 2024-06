Novak Djokovic duidelijk over deelname aan Olympische Spelen na knieoperatie

Novak Djokovic doet deze zomer mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft het Servisch Olympisch Comité bevestigd. De nummer 3 van de wereld doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen, waar hij nog nooit goud won.

Het olympisch tennistoernooi wordt deze zomer gespeeld op het gravel van Roland Garros. Daar moest de 24-voudig grandslamkampioen begin deze maand afhaken na zijn winst in de vierde ronde tegen Francisco Cerundolo. Hij bleek in die partij een scheurtje te hebben opgelopen in de meniscus van zijn rechterknie.

Succesvolle operatie

Hij werd met succes geopereerd. "Ik ben blij om jullie een update te geven dat de operatie goed is gegaan", richtte de Serviër zich daarna tot zijn fans. "Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk gezond en fit terug te keren op de baan. Mijn liefde voor deze sport is sterk en de wens om te presteren op topniveau is wat mij door laat gaan."

Djokovic behaalde in 2008 brons op de Spelen van Beijing. Hij heeft van de Spelen in Parijs een prioriteit gemaakt, zo gaf hij eerder aan. Of Djokovic daarvoor zijn opwachting maakt op het gras van Wimbledon is nog niet bekend.