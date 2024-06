Sabalenka maakt gehakt van vriendin op Roland Garros, Rybakina kent geen problemen tegen Mertens

Aryna Sabalenka heeft haar vriendin Paula Badosa flink ingemaakt in de derde ronde van Roland Garros. Hoewel de Spaanse in de loop van de eerste set heel goede papieren had tegen haar vriendin, werd ze toch zonder set huiswaarts gestuurd: 5-7 en 1-6.

Badosa begon de wedstrijd met een break tegen, maar won vervolgens de service game van Sabalenka. De nummer 139 op de wereldranglijst kwam daarna op een 5-3 voorsprong, maar Sabalenka trok de boel recht met vier gewonnen sets op rij.

Waar de eerst set nog spannend was, mondde de tweede uit in eenrichtingsverkeer. Sabalenka stond al snel op 0-4, met onder meer een love game in de service game van Badosa. Die pakte nog wel een game, maar kon de boel niet meer redden. De Spaanse overleefde nog 3 match points, maar moest toch haar meerdere erkennen in de nummer 2 van de wereld. Sabalenka treft de winnaar van de strijd tussen Madison Keys (nummer 12 van de wereld) en Emma Navarro (24).

Mertens uitgeschakeld

Elena Rybakina, nummer 4 van de wereld, kende geen problemen met de Belgische Elise Martens. De eerste set ging met 4-6 naar de Kazachstaanse, waarna de tweede set nog makkelijker werd binnengesleept: 2-6. In de vierde ronde treft ze Elina Svitolina (19de op de wereldranglijst) of Ana Bogdan (64).