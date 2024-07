Sensatie op Wimbledon: titelverdedigster Marketa Vondrousova laat zich voor schut zetten in eerste ronde

Titelverdedigster Marketa Vondrousova heeft zich in de eerste ronde van Wimbledon laten verrassen. Jessica Bouzas Maneiro, nummer 83 van de wereld, was veel te sterk voor de Tsjechische: 6-4, 6-2. De Duitse Steffi Graf was in 1994 de laatste titelverdedigster die in de eerste ronde verloor.

De voorbereiding van Vondrousova op Wimbledon verliep al heel erg stroef. Ze moest bij het grastoernooi in Berlijn twee weken geleden opgeven met een heupblessure, maar was toch van de partij op het heilige gras in Londen. Met Bouzas Maneiro, de Spaanse nummer 83 van de wereld, leek ze het getroffen te hebben bij de loting, maar niets was minder waar.

Spaanse surprise

Bouzas Maneiro zette de toon door in de eerste game te breken. De Tsjechische titelverdedigster herstelde zich echter snel en kwam op een 3-2 voorsprong. Vanaf dat moment lukte er echter weinig meer bij Vondrousova. De Spaanse pakte drie games op rij en serveerde de set even later probleemloos uit.

In de tweede set ging het niet veel anders. Bouzas Maneiro brak Vondrousova direct, maar opnieuw brak de Tsjechische snel terug. De Spaanse bleef echter domineren en gaf de titelverdedigster geen schijn van kans. Met een schitterende backhand langs de lijn maakte ze het af en pakte ze de mooiste overwinning uit haar carrière.

Steffi Graf

Steffi Graf was dertig jaar geleden de laatste titelverdedigster die zich liet verrassen in de eerste ronde. Zij verloor van de Amerikaanse Lori McNeil. Net als Vondrousova ging de Duitse legende in twee sets onderuit: 7-5, 7-6. Graf revancheerde zich overigens door de volgende twee edities te winnen.

Wimbledon

