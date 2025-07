Met de derde en laatste week van de Tour de France in zicht, lijkt de eindzege voor Jonas Vingegaard steeds verder weg. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike heeft al ruim vier minuten achterstand op geletruidrager Tadej Pogacar en lijkt geen moment tijd terug te kunnen pakken. Vanuit Denemarken regent het stevige kritiek op de ploeg, maar ploegbaas Richard Plugge laat zich niet van zijn stuk brengen.

In de eerste week van de Tour stond Visma al vroeg in het middelpunt van een rel. De vrouw van Vingegaard, Trine Hansen, uitte forse kritiek op de tactiek van de ploeg en het feit dat haar man zoveel van huis was voor trainingskampen. Vooral de strategie waarbij ploeggenoten als Wout van Aert voor eigen kansen zouden gaan, terwijl dat ten koste gaat van de ondersteuning van Vingegaard in de bergen, zorgde voor opschudding.

'Wie is Bjarne Riis?'

Die kritiek kreeg later bijval van oud-Tourwinnaar Bjarne Riis, die in zijn column harde woorden vond voor de ploeg. Volgens Riis is het onacceptabel dat ploegmaten zich niet volledig inzetten voor Vingegaard. "Ik vind het volkomen onjuist dat je zegt de Tour te willen winnen, maar vervolgens je knechten op deze manier gebruikt", schreef Riis, waarmee hij doelde op het feit dat Vingegaard nadat hij werd opgehouden door een valpartij alleen terug moest zien te keren. Hij stelde dat het team zich volledig moet committeren aan hun kopman, die inmiddels al ruim vier minuten achterstaat op geletruidrager Pogacar.

Plugge laat de scherpe kritiek van Riis koud. "Wie is Bjarne Riis? Hij zit ergens in Denemarken op afstand te kijken", reageert hij resoluut in gesprek met AD. De directeur van de Nederlandse ploeg benadrukt dat Visma sinds 2019 consequent op het podium staat en dat het team zich blijft inzetten om beter te worden. "Sommigen vinden het geweldig wat we doen, anderen juist niet. Maar wij blijven gefocust en werken hard", klinkt Plugge.

'We zijn er klaar voor om te vechten tot het einde'

Ondanks de kritiek blijft Plugge vertrouwen houden in de strijd van Vingegaard met Pogacar. Hij wijst erop dat er in eerdere edities van de Tour ook spectaculaire wendingen waren in de laatste week. "Jonas voelt zich goed, en we weten dat er nog genoeg kan gebeuren. We zijn er klaar voor om te vechten tot het einde."

De ploegleider erkent dat de achterstand groter is dan verwacht, maar ziet volop kansen om nog terug te vechten. Hij benadrukt het belang van een hecht en toegewijd team rond de kopman. "We moeten beter samenwerken en ons optimaal voorbereiden op de zware dagen die nog komen", blikt Plugge vooruit op de slopende slotweek.

