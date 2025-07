In de zevende etappe van de Tour de France zorgde een grote valpartij vlak voor de iconische Mûr-de-Bretagne voor onrust binnen het peloton. Eén van de betrokken renners, een belangrijke kracht in de ploeg van Tadej Pogacar, liep een blessure op die zijn inzetbaarheid voor de rest van de Tour onzeker maakt.

De massale valpartij vond plaats met nog zo’n zes kilometer te gaan, waarbij een kettingreactie meerdere renners hard ten val bracht. Onder hen was João Almeida, een van Pogacars belangrijkste knechten, die als eerste tegen het asfalt knalde. Hoewel Almeida zijn weg kon vervolgen, had hij zichtbaar veel pijn.

Enorme valpartij in finale van Tour de France: flinke tegenslag voor Tadej Pogacar In de spannende finale van de Tour de France ontstond een grote valpartij die de wedstrijd flink op zijn kop zette. Hoewel kopman Tadej Pogacar zelf overeind bleef, werd zijn ploeg flink getroffen. Eén van zijn belangrijkste teamgenoten raakte hard ten val en bleef aan de kant van de weg zitten. Het hoge tempo in de aanloop naar de Mûr-de-Bretagne maakte de situatie extra zwaar.

Ploegarts geeft update over toestand João Almeida

Volgens ploegarts Adrian Rotunno liep Almeida een "ongecompliceerde ribbreuk aan de linkerkant" op, naast schaafwonden over zijn hele lichaam. "Gelukkig is het geen hersenschudding. De komende dagen zullen zwaar worden, maar op dit moment verwachten we dat hij zaterdag kan starten", klonk de ploegarts. Hij voegde eraan toe: "We houden hem nauwlettend in de gaten en zullen zijn conditie goed blijven monitoren."

Ondanks de blessure blijft het team optimistisch over Almeida’s start in de komende etappe, al is het nog onzeker hoe lang hij zijn inzetbaarheid kan volhouden. Voor Pogacar is dit een flinke tegenslag, aangezien Almeida een van zijn belangrijkste steunpilaren is in de bergetappes en het peloton.

Tweede ritzege voor Pogacar, zorgen om Almeida blijven

Pogacar liet zich niet van de wijs brengen en schreef zijn tweede ritzege van deze ronde op zijn naam. Bovendien heroverde hij de gele trui van Mathieu van der Poe, die in de slotkilometer moest laten lopen. Toch was hij na afloop bezorgd om zijn ploeggenoot. "Het was een goede dag, maar João viel. Als hij oké is, is de dag perfect", zei hij kort na de finish.

Met Almeida die mogelijk aankomende dagen af moet stappen moet Pogacar zijn strategie aanpassen en vertrouwen op andere teamleden om hem te steunen in zijn jacht op de eindzege. De komende vlakke etappes bieden wellicht wat rust, maar het wordt spannend hoe het verder zal verlopen.

